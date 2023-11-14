Дети Политковской не признали помилование Хаджикурбанова искуплением вины

Факт помилования осужденного за организацию убийства Анны Политковской несправедлив и не свидетельствует об искуплении вины, заявили ее дети. Хаджикурбанова помиловали после участия в военной операции

Сергей Хаджикурбанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Помилование бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году за организацию убийства журналистки Анны Политковской, — это не свидетельство искупления вины и раскаяния, говорится в заявлении ее детей — Веры и Ильи Политковских, которое опубликовала «Новая газета» (издание по решению суда лишено лицензии в 2022 году).

«Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — говорится в заявлении.

Они также обращают внимание, что Хаджикурбанов, который был осужден судом присяжных на 20 лет, не отсидел и половины срока. О его помиловании не было сообщено ни потерпевшим по делу, ни редакции «Новой газеты», указано в заявлении.

О помиловании Хаджикурбанова первой сообщила Baza. Адвокат Алексей Михальчик подтвердил это РБК. По его словам, в качестве заключенного Хаджикурбанов принял участие в военной операции на Украине, после чего был помилован, а затем продолжил службу, заключив контракт с Минобороны.