Дети Политковской не признали помилование Хаджикурбанова искуплением вины
Помилование бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году за организацию убийства журналистки Анны Политковской, — это не свидетельство искупления вины и раскаяния, говорится в заявлении ее детей — Веры и Ильи Политковских, которое опубликовала «Новая газета» (издание по решению суда лишено лицензии в 2022 году).
«Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — говорится в заявлении.
Они также обращают внимание, что Хаджикурбанов, который был осужден судом присяжных на 20 лет, не отсидел и половины срока. О его помиловании не было сообщено ни потерпевшим по делу, ни редакции «Новой газеты», указано в заявлении.
О помиловании Хаджикурбанова первой сообщила Baza. Адвокат Алексей Михальчик подтвердил это РБК. По его словам, в качестве заключенного Хаджикурбанов принял участие в военной операции на Украине, после чего был помилован, а затем продолжил службу, заключив контракт с Минобороны.
Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в центре Москвы. Заказчик преступления не найден, организатором следователи считают Лом-Али Гайтукаева. В 2014 году его приговорили к пожизненному заключению, в 2017-м он умер в колонии.
Помимо Гайтукаева в организации и исполнении убийства Политковской виновными признаны его племянники Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, экс-сотрудник УБОП Хаджикурбанов и бывший сотрудник столичного ГУВД, подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Хаджикурбанова приговорили в 2014 году к 20 годам лишения свободы (первоначально, в 2009 году, суд присяжных признавал его невиновным).