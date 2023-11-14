Осужденный по делу Шакро полковник получил помилование и возглавил отряд

Экс-полковник СК Алексей Крамаренко, который был осужден за взятку при освобождении подручных авторитета Захара Калашова, был помилован и возглавил штурмовой отряд в зоне военной операции

Алексей Крамаренко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве Алексей Крамаренко, который был фигурантом дела об освобождении подручных криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой), принимает участие в военной операции на Украине и получил помилование. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСИН, информацию подтвердил источник, знакомый с Крамаренко. Ранее о помиловании Крамаренко сообщил BFM со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

На момент выхода заметки адвокат Елена Федулова, представлявшая в суде интересы Крамаренко, не прокомментировала его помилование.

Источник сообщил РБК, что Крамаренко подписал контракт с Министерством обороны более полугода назад. «Ему отказали в условно-досрочном освобождении, и он пошел на фронт», — рассказал источник. Его поставили командовать штурмовым отрядом из-за управленческих навыков, срок его контракта подходит к завершению, отметил собеседник.

В 2021 году суд приговорил бывшего офицера Следственного комитета к десяти годам колонии и штрафу в размере 195 млн руб. за получение взятки (ст. 290 УК). Несколько высокопоставленных офицеров СК были арестованы по делу об этой взятке в июле 2016 года. По версии следствия, бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР генерал Михаил Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов, экс-замначальника ГСУ СКР по Москве генерал Денис Никандров и экс-руководитель столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов получили от представителей Шакро Молодого $1 млн за освобождение из СИЗО двоих его подручных — Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова, которые были арестованы за вымогательство после перестрелки на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года.

Через полгода после их ареста следователи столичного управления СК переквалифицировали Кочуйкову и Романову обвинение с хулиганства на самоуправство и не стали ходатайствовать о продлении им срока содержания под стражей. Тогда в ФСБ это связали со взяткой от Калашова.