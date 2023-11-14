Осужденный по делу Шакро полковник получил помилование и возглавил отряд
Бывший руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве Алексей Крамаренко, который был фигурантом дела об освобождении подручных криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой), принимает участие в военной операции на Украине и получил помилование. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСИН, информацию подтвердил источник, знакомый с Крамаренко. Ранее о помиловании Крамаренко сообщил BFM со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.
На момент выхода заметки адвокат Елена Федулова, представлявшая в суде интересы Крамаренко, не прокомментировала его помилование.
Источник сообщил РБК, что Крамаренко подписал контракт с Министерством обороны более полугода назад. «Ему отказали в условно-досрочном освобождении, и он пошел на фронт», — рассказал источник. Его поставили командовать штурмовым отрядом из-за управленческих навыков, срок его контракта подходит к завершению, отметил собеседник.
В 2021 году суд приговорил бывшего офицера Следственного комитета к десяти годам колонии и штрафу в размере 195 млн руб. за получение взятки (ст. 290 УК). Несколько высокопоставленных офицеров СК были арестованы по делу об этой взятке в июле 2016 года. По версии следствия, бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР генерал Михаил Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов, экс-замначальника ГСУ СКР по Москве генерал Денис Никандров и экс-руководитель столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов получили от представителей Шакро Молодого $1 млн за освобождение из СИЗО двоих его подручных — Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова, которые были арестованы за вымогательство после перестрелки на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года.
Через полгода после их ареста следователи столичного управления СК переквалифицировали Кочуйкову и Романову обвинение с хулиганства на самоуправство и не стали ходатайствовать о продлении им срока содержания под стражей. Тогда в ФСБ это связали со взяткой от Калашова.
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