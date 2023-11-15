Дипломаты направили Макрону «ноту несогласия» из-за слов о войне в Газе

В письме говорится об ущербе престижу страны в арабском мире из-за позиции Франции, выражающей поддержку Израилю, указали дипломаты. Несколько посольств подверглись нападениям

Эманнюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Около десяти французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки подписали совместное письмо о сожалении в связи с полной поддержкой Израиля в его в войне с палестинской группировкой ХАМАС, пишет Le Figaro. Обращение направили в МИД и Елисейский дворец.

Письмо можно назвать «нотой несогласия», подписанты заявляют, что позиция Франции в отношении войны неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу Парижа, ищущему баланс между Израилем и Палестиной. Об этом газете рассказал французский дипломат, прочитавший обращение. В письме, уточнил он, говорится об утрате влияния Франции и доверия к ней в регионе, а также в «довольно дипломатичной форме намекается, что все это является результатом позиций, занятых президентом республики». Это беспрецедентный шаг со стороны дипломатов, заявили Le Figaro три бывших сотрудника французского МИДа.

Елисейский дворец и МИД Франции заявили об отсутствии необходимости комментировать дипломатическую переписку, которая носит конфиденциальный характер. Там подчеркнули, что это обращение — одно из многих других, но, в конце концов, именно президент и правительство республики, избранные французами, определяют внешнюю политику.

О «раздражении и серьезных сомнениях» нескольких десятков французских дипломатов писала неделю назад Le Monde. Больше всего обеспокоены позицией республики сотрудники управления Северной Африки и Ближнего Востока (ANMO), которое больше всего контактирует с арабскими странами и которое часто называют «арабской улицей» французского МИДа.

Сейчас ситуация выглядит так, будто Франция заключила союз с Израилем, а не призывать к прекращению огня — абсурдно, рассказал изданию один из дипломатов. «То, что происходит сейчас, на десятилетия окажет огромное влияние на имидж и безопасность Франции. Победителями стали Россия и Турция», — считает он.

Несколько дипмиссий Франции подверглись нападениям: их атаковали демонстранты в Ливане и Тунисе, а в Бейруте посольство закидали камнями, отмечает Leberation.

Власти Франции после начала войны выразили поддержку права Израиля на самооборону, а в конце октября Макрон посетил Тель-Авив. Президент Франции призвал «создать региональную и международную коалицию для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам», переформатировав коалицию, борющуюся с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) на борьбу с ХАМАС. Еще тогда он призывал ЦАХАЛ не допускать гибели гражданских.

В середине ноября Макрон обвинил Израиль в гибели мирных жителей. «Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал он. Макрон также отказался ответить на вопрос, нарушают ли действия израильской армии международное право: «Я не судья. Я глава государства».

«Он допустил серьезную ошибку, как фактическую, так и моральную. Это ХАМАС препятствует эвакуации мирного населения, а не Израиль», — оценил слова Макрона израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

