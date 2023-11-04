Глава МИД посоветовала Африке «не променять Францию на Россию»

Глава французского МИДа Колонна, отвечая на вопрос о потере позиций Парижа в Африке на фоне укрепления влияния Москвы, посоветовала африканским странам «не променять Францию на Россию»

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Глава французского МИДа Катрин Колонна в ходе визита в Нигерию заявила, что не советовала бы африканским странам «променять Францию на Россию».

«На вашем месте я бы не променяла Францию на Россию», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста об укреплении позиций Москвы в Африке на фоне утраты влияния Парижа (цитата по ТАСС).

Колонна отметила, что «Сахель — это не вся Африка». Политически в «Сахельскую пятерку» входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. «Не стоит путать Африку и Сахель. Африка — большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады», — отметила министр.

В Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2021–2023 годах произошли военные перевороты. Новые власти стран начали разрывать сотрудничество с Францией. Кроме того, летом произошел военный переворот в Габоне — стране в Центральной Африке, которая считалась близким союзником своей бывшей метрополии — Франции.

В то же время сотрудничество африканских стран с Россией нарастает. Так, 27–28 июля в Санкт-Петербурге во второй раз прошел саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Мероприятие было посвящено широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента, которые были представлены официальными делегациями 48 стран и пятью крупнейшими интеграционными объединениями континента.

Президент России Владимир Путин заявил, что Африка стала одним из полюсов многополярного мира, а сотрудничество Москвы с континентом в последние годы вышло на новый уровень, и она намерена развивать его дальше.