Макрон призвал Израиль прекратить убийство детей в секторе Газа

Израиль должен остановить бомбардировки сектора Газа, которые приводят к гибели младенцев, женщин и стариков, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC.

«Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. — де-факто. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал он.

Макрон заявил, что прекращение огня пойдет на пользу Израиля. Вместе с этим он подчеркнул, что Франция «осуждает террористические действия» ХАМАС.

Французский президент на вопрос интервьюера отказался напрямую сказать, что Израиль нарушил международное право в секторе Газе. «Я не судья. Я глава государства», — сказал он, добавив, что было бы неправильно критиковать «партнера и друга» таким образом всего через месяц после нападения ХАМАС.

9 ноября президент США Джо Байден сообщил о согласовании с Израилем ежедневных четырехчасовых гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов, а также даст время мирному населению переместиться в более безопасные места.



«Это поможет сократить число жертв среди гражданского населения, дав людям уверенность и время, чтобы уйти от опасности и не оказаться под перекрестным огнем между ХАМАС и силами обороны Израиля», — пояснил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренность не означает полное прекращение огня.

«Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором <...>. Прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников», — заявил политик. Нетаньяху также подчеркнул, что боевые действия против ХАМАС продолжатся, а перемирия с «террористами» не будет.



По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев.



По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 11 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.