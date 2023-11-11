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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Макрон призвал Израиль прекратить убийство детей в секторе Газа

Макрон: Израиль должен прекратить прекратить убийство детей в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль должен остановить бомбардировки сектора Газа, которые приводят к гибели младенцев, женщин и стариков, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC.

«Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. — де-факто. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал он.

Макрон заявил, что прекращение огня пойдет на пользу Израиля. Вместе с этим он подчеркнул, что Франция «осуждает террористические действия» ХАМАС.

Французский президент на вопрос интервьюера отказался напрямую сказать, что Израиль нарушил международное право в секторе Газе. «Я не судья. Я глава государства», — сказал он, добавив, что было бы неправильно критиковать «партнера и друга» таким образом всего через месяц после нападения ХАМАС.

9 ноября президент США Джо Байден сообщил о согласовании с Израилем ежедневных четырехчасовых гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов, а также даст время мирному населению переместиться в более безопасные места.

«Это поможет сократить число жертв среди гражданского населения, дав людям уверенность и время, чтобы уйти от опасности и не оказаться под перекрестным огнем между ХАМАС и силами обороны Израиля», — пояснил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренность не означает полное прекращение огня.

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«Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором <...>. Прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников», — заявил политик. Нетаньяху также подчеркнул, что боевые действия против ХАМАС продолжатся, а перемирия с «террористами» не будет.

По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев.

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 11 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Франция Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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