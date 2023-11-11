Дипломаты предупредили о потере симпатий к США у целого поколения арабов

Арабский мир надолго изменит свое отношение к США из-за их поддержки Израиля в войне с ХАМАС, предупредили американские дипломаты. Госсекретарь Блинкен признавал, что в войне гибнет слишком много палестинцев

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Белый дом получил «резкие предупреждения» от американских дипломатов в арабских странах о том, что США потеряют симпатии арабской общественности «на целое поколение» из-за поддержки действий Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN, изучивший дипломатические телеграммы.

В письме из посольства в Омане сказано, что арабы усматривают ответственность США в действиях Израиля, которые считают военными преступлениями. «Мы сильно проигрываем в сфере противостояния посылов», — предупреждается в телеграмме. Письмо было основано на разговорах дипломатов с «широким кругом доверенных и трезвомыслящих контактов», его составил второй по должности человек в дипломатической миссии.

Другая телеграмма, изученная журналистами, была направлена в Вашингтон из посольства в Каире. Она содержала ежедневную сводку в СМИ и приводила цитату из государственной египетской газеты: «Жестокость и пренебрежение президента [Джо] Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Отношение жителей арабских стран к США в 2022 году зафиксировал Индекс общественного мнения арабских стран — опрос, проводимый Арабским центром исследований и политических исследований в Дохе, Катар. 84% респондентов заявили, что угрозу безопасности их региону представляет Израиль, а 78% сказали, что угрозу представляют Соединенные Штаты. Подавляющее большинство (77%) респондентов оценили политику США в отношении Палестины отрицательно, по сравнению с лишь 11%, которые оценили ее положительно. Угрозу в политике России для арабского мира увидели 57% респондентов. Опрос проводился с июня по декабрь 2022 года среди 33,3 тыс. респондентов в 14 арабских странах: Алжире, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Ливии, Мавритании, Марокко, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Судане и Тунисе.

По сведениям CBS, высокопоставленные чиновники Госдепартамента США провели несколько бесед с сотрудниками шести посольств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Встречи были связаны с недовольством внутри ведомства официальной позицией США. Встречи прошли эмоционально и содержали открытый обмен мнениями, рассказал источник телеканала.

С недовольными сотрудниками встречался и глава ведомства, госсекретарь Энтони Блинкен, писала Huffington Post. Politico приводило цитаты из его обращения к дипломатам, в котором Блинкен заверил, что, несмотря на право Израиля на самооборону, имеет значение то, как он его реализует: «Это означает действовать с уважением к верховенству закона и международным гуманитарным стандартам и принимать все возможные меры предосторожности для защиты жизни гражданского населения».

В адрес руководства Госдепартамента поступали письма некоторых сотрудников, направленные по специальному каналу для высказывания несогласия. В тексте одного из них, по данным Politico, призывалось не избегать официальной критики Израиля. Дипломаты также потребовали сбалансировать заявления США, критикуя Израиль не только в частном порядке, но и публично. Разница между приватной и официальной позицией, по их мнению, способствует формированию у общественности в регионе представлений, что Соединенные Штаты выступают предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не продвигает, а в худшем случае вредит интересам США во всем мире».

Американские власти призывают Израиль минимизировать количество погибших гражданских при авиаударах и наземной операции в секторе Газа, а также настаивают на необходимости гуманитарных пауз. Израильские власти уверены, что справиться с ХАМАС можно только военным давлением, а прекращение огня этому не поможет.

Вашингтон поддерживает действия Израиля, однако не раз выступал и с публичными предостережениями в его адрес. Так, в середине октября Байден признал право Тель-Авива на ярость из-за гибели мирных израильтян в результате атаки боевиков, но призвал не поддаваться этому чувству, указав, что США после терактов 11 сентября из-за этого допускали ошибки. Блинкен подчеркивал, что ХАМАС может приобрести больше сочувствующих из-за неизбирательных ударов Израиля, а к этому дню уже погибло слишком много мирных палестинцев.

Израиль отвергает обвинения в военных преступлениях и настаивает, что придерживается международного права.