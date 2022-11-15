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Пробки в Киеве после дневного обстрела. Видео

15 ноября Россия нанесла масштабный удар по Украине с начала СВО, заявили в Минэнерго Украины. Половина Киева осталась без света, мэр города сообщал о попадании ракет в жилые дома. На дорогах столицы образовались пробки.

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После взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев, Минобороны России неоднократно сообщало об ударах, целями которого военное ведомство называло объекты военной и энергетической инфраструктуры.

31 октября Минобороны России сообщило о поражении высокоточным оружием всех назначенных объектов военного управления и энергетики на Украине. Взрывы прогремели и в Киеве, в части столицы пропало электро- и водоснабжение. 7 ноября в столице провели аварийные отключения электричества из-за повреждения энергетических объектов в результате российских ударов.

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