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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны пообещало декабрьские выплаты мобилизованным досрочно

Минобороны пообещало, что мобилизованные получат декабрьские выплаты досрочно
Выплаты начисляются с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы, но в декабре военнослужащие получат их досрочно, заявили в Минобороны
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Призванные по частичной мобилизации получат выплаты за декабрь досрочно, говорится в ответе замминистра обороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Максима Иванова («Единая Россия»), документ опубликован в телеграм-канале парламентария.

Щевцова заявила, что в соответствии с приказом Минобороны от декабря 2019 года выплата денежных средств призванным по мобилизации производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря. По словам Иванова, такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного не осталась без выплат в декабре.

«В текущем месяце выплата денежного довольствия производится досрочно, начиная с 8 ноября», — также говорится в ответе Шевцовой.

Она напомнила, что выплаты должны составлять не менее 195 тыс. руб. в месяц. Как ранее сообщили в ведомстве, эта сумма складывается из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс руб.). Первая часть не облагается подоходным налогом, вторая часть — облагается налогом в 13%. Мобилизованным также могут быть установлены надбавки «за особые условия военной службы или за особые достижения». Деньги за военнослужащего может получить его семья, для этого нужно оформить доверенность.

В некоторых регионах мобилизованные жаловались на проблемы с выплатами и обеспечением. Например, в Ульяновской области призывники из Чувашии устроили забастовку, заявив, что не получили обещанных 195 тыс. руб. Как указывал глава региона Олег Николаев, такая ситуация сложилась из-за недостатка информации о положенных мерах поддержки.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны выплаты частичная мобилизация
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