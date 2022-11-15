Президент Индонезии на саммите G20 призвал «закончить войну»

На открытии саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости стран отложить в сторону разногласия и сделать что-нибудь конкретное и полезное для мира

Джоко Видодо (Фото: Dita Alangkara / Reuters)

Президент Индонезии, страны-хозяйки саммита G20, который проходит на Бали, Джоко Видодо призвал «закончить войну», не упомянув напрямую о конфликте на Украине, пишет Reuters. Об этом он заявил во время вступительной речи на саммите «Большой двадцатки».

«Ответственность здесь также означает, что мы должны закончить войну. Если война не прекратится, миру будет трудно двигаться вперед», — сказал Видодо (цитатa по Jakarta Globe).

В своей вступительной речи, открывающей саммит, президент Индонезии заявил, что страны G20 несут ответственность не только за свои народы, но и за все население мира.

«Индонезия делает все возможное, чтобы преодолеть углубляющиеся разногласия, но мы добьемся этого только в том случае, если каждая страна без исключения разделит обязательство отложить в сторону разногласия и работать над чем-то конкретным и полезным для всего мира», — добавил Видодо.

На саммите по видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что «настало время» остановить конфликт на Украине. Обращаясь к лидерам G20, Зеленский призвал их «проявить лидерство» и найти «формулу мира».

Саммит G20 проходит 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин туда не поехал, страну представляет глава МИДа Сергей Лавров. Украина не входит в G20, Зеленского на саммит пригласил президент Индонезии.

Агентство Antara пишет, что на встрече лидеров «Двадцатки» также отсутствуют президент Бразилии Жаир Болсонару (недавно проиграл на президентских выборах) и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.