Управделами пообещало пересадить госслужащих на машины проекта «Кортеж»

Управделами президента планирует при обновлении автопарка закупить для чиновников новые российские автомобили Aurus из проекта «Кортеж». Это произойдет, когда машины появятся в массовом производстве

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В рамках одного из следующих обновлений автопарка Управление делами президента закупит для госслужащих новые отечественные автомобили Aurus, которые собираются в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Управделами Александр Колпаков.

«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей», — заявил он.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Их начали разрабатывать в 2013 году на базе Государственного научного центра «НАМИ». Первый лимузин — Aurus Senat — представили во время инаугурации президента Владимира Путина в мае этого года. Помимо него в планах компании — седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл, которые в будущем будут использовать для сопровождения и поездок первых лиц страны. Мотоцикл уже представили Путину в ноябре 2017 года в ходе выставки «Россия, устремленная в будущее».

Производственным партнером проекта «Кортеж» является компания Sollers. Как рассказывал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, в минимальной комплектации автомобиль «Кортежа» будет стоит порядка 6–7 млн руб. Также он добавлял, что правительство страны сможет пересесть на новые отечественные автомобили в конце 2018-го или начале 2019 года.

Автопарк Управделами президента обслуживает правительство, парламент и администрацию главы государства.