Глава «Ростеха» рассказал про мотоцикл проекта «Кортеж»

В будущем планируется пустить мотоцикл проекта «Кортеж» в свободную продажу. Об этом ​сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ответ на соответствующий вопрос.

Новый мотоцикл планируется продавать в России и за рубежом. «Мы не ставим никаких знаков различия между рынками», — пояснил глава «Ростеха».

На вопрос, будет ли машина продаваться также под брендом Aurus, Чемезов ответил, что на рынок она выйдет под известным с советских времен брендом «Иж», который сейчас принадлежит концерну «Калашников» (входит в «Ростех»). Именно он занимается разработкой машины.

«Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, пока сложно сказать», — добавил Чемезов, пояснив, что в нем точно будут использоваться дизайнерские и технические решения, которые применяются в разработке для проекта «Кортеж».

Проект «Кортеж» реализуется с 2013 года Государственным научным центром ФГУП «НАМИ». В рамках «Кортежа» планируется выпуск лимузинов, седанов, внедорожников, минивэнов для перевозки и сопровождения первых лиц страны. Мотоцикл проекта представили президенту России Владимиру Путину в ноябре 2017 года на выставке «Россия, устремленная в будущее». Машина имеет двигатель мощностью около 150 л. с. и может разгоняться до 250 км/ч. В кулуарах ПМЭФ-2018 Чемезов заявил журналистам, что испытания новинки закончатся не раньше 2019 года, после чего можно будет говорить о ее серийном производстве. Незадолго до этого глава «Ростеха» пообещал российскому лидеру «довести до ума» мотоцикл «Кортеж».

В рамках проекта также разработана линейка отечественных автомобилей Aurus. В мае Путин приехал на черном лимузине проекта Aurus Senat на церемонию инаугурации. Тогда этот автомобиль использовался впервые.