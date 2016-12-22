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Мантуров назвал розничную цену автомобилей проекта «Кортеж»
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Мантуров назвал розничную цену автомобилей проекта «Кортеж»
Технологии и медиа, 20:45
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Мантуров назвал розничную цену автомобилей проекта «Кортеж»

Розничная цена автомобиля проекта «Кортеж» в минимальной комплектации составит около 6—7 млн руб. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор [стоимости] — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача», — отметил он. «Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо «семерка» BMW с мотором V12 минус 15%», — добавил Мантуров.

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По его словам, Минпромторг планирует поставить более 70 машин проекта в 2018 году, в следующем году — 200 автомобилей, а в 2020 году — 300. После 2020 года объем производства машин проекта «Кортеж» планируется довести до более чем 1 тыс. единиц в год, отметил он.

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Проект «Кортеж», который стартовал в 2014 году, на первом этапе предполагает создание лимузинов, седанов и минивэнов на единой модульной платформе для первых лиц страны. После того как будут выполнены эти задачи, машины поступят в свободную продажу.

Как отметил Мантуров, с 2020 года планируется производить еще и внедорожник. Ответственным исполнителем проекта выступает ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», а производственным партнером является компания Sollers. По словам Мантурова, ФГУП «НАМИ» до конца февраля — начала марта передаст ФСО до 16 автомобилей «Кортеж».

Теги: Минпромторг , ФСО , Денис Мантуров , Автомобили , проект Кортеж
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