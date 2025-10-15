MEE узнал о желании Уиткоффа уйти из администрации Трампа

Стив Уиткофф (Фото: Al Drago / Reuters)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует уйти из администрации Белого дома, чтобы сосредоточиться на бизнесе после заключения сделки по Газе. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на анонимные источники.

Такое решение, по данным издания, Уиткофф принял после «изнурительного» графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника, Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.

«[Уиткофф] остается, все хорошо», — заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев репортеру Александру Юнашеву.

Уиткофф — американский инвестор, политик, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, а также его друг. Уиткофф делал пожертвования в предвыборный фонд Трампа, давал показания на гражданском процессе по делу о мошенничестве в отношении экс-президента, выступая на стороне защиты. Также они вместе играют в гольф — именно Уиткофф составлял компанию республиканцу, когда на последнего было совершено покушение.

Кроме того, оба участвуют в финансировании криптопроекта World Liberty Financial, соучредителем которого является один из сыновей Уиткоффа.

В ноябре 2024-го, после победы Трампа на выборах, Уиткофф стал сопредседателем инаугурационного комитета. Через несколько дней после этого Уиткофф был назначен спецпосланником. На этом посту он курирует сразу несколько направлений — войну в Газе, ядерную программу Ирана и урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф несколько раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Уиткофф начал карьеру в 1980-х — в качестве адвоката, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.