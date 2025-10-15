 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

MEE узнал о желании Уиткоффа уйти из администрации Трампа

MEE: Уиткофф может покинуть администрацию Трампа ради возвращения к бизнесу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Al Drago / Reuters)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует уйти из администрации Белого дома, чтобы сосредоточиться на бизнесе после заключения сделки по Газе. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на анонимные источники.

Такое решение, по данным издания, Уиткофф принял после «изнурительного» графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника, Уиткофф может уйти с поста уже в конце этого года.

«[Уиткофф] остается, все хорошо», — заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев репортеру Александру Юнашеву.

Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов
Политика

Уиткофф — американский инвестор, политик, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, а также его друг. Уиткофф делал пожертвования в предвыборный фонд Трампа, давал показания на гражданском процессе по делу о мошенничестве в отношении экс-президента, выступая на стороне защиты. Также они вместе играют в гольф — именно Уиткофф составлял компанию республиканцу, когда на последнего было совершено покушение.

Кроме того, оба участвуют в финансировании криптопроекта World Liberty Financial, соучредителем которого является один из сыновей Уиткоффа.

В ноябре 2024-го, после победы Трампа на выборах, Уиткофф стал сопредседателем инаугурационного комитета. Через несколько дней после этого Уиткофф был назначен спецпосланником. На этом посту он курирует сразу несколько направлений — войну в Газе, ядерную программу Ирана и урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф несколько раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Уиткофф начал карьеру в 1980-х — в качестве адвоката, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Стив Уиткофф сектор Газа дипломатия Белый дом
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы
Политика
Эрик Трамп не согласился со словами отца о невозможности попасть в рай
Политика
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч Спорт, 19:25
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Мосбиржа с 1 ноября изменит требования ко второму уровню листинга акций Инвестиции, 19:18
Распроданность жилья в новостройках выросла до 32% с начала года Недвижимость, 19:13
В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream Политика, 19:12
Honor представила «мощнейший в мире флагманский смартфон» Magic8 Pro Life, 19:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге Спорт, 19:05
ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму Политика, 19:02
Bild рассказала о системе бункеров в Финляндии почти для всего населения Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо Спорт, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей Политика, 18:44