В Сербии назвали условие поддержки санкций против России

Старович: если Сербия вступит в ЕС, мы готовы поддержать санкции против России

Неманья Старович (Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP / ТАСС)

Сербия поддержит санкции Евросоюза против России только непосредственно перед вступлением в ЕС, когда страна сможет получить доступ к европейским механизмам поддержки, заявил министр по евроинтеграции Неманья Старович, его цитирует агентство APA.

Старович уточнил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку «это совершенно не повлияло бы на Россию, а сербская экономика пострадала бы очень сильно».

Если страна не является членом ЕС, как Сербия, продолжил он, то у нее нет доступа к механизмам безопасности и поддержки, которые доступны странам — членам союза.

Тем не менее Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой», то есть уже за несколько месяцев до ожидаемой даты вступления. Он также подчеркнул, что Белград «с первого дня ясно и однозначно осудил российское вторжение на Украину».

В связи с этим Старович провел сравнение с поддержкой во времена пандемии, когда Хорватия получила €22 млрд из европейских фондов, а Сербия — «почти ничего» (а именно €165 млн).

Старович также подчеркнул, что Сербия поддерживает членство Украины в ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что выступает против антироссийских санкций — его страна после распада Югославии находилась под санкциями около десяти лет. При этом он допускал, что если и санкции будут введены, то только в интересах самого Белграда.

18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в его рамках вводятся ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также снижен потолок цен на российскую нефть. Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России.

Россия считает все западные ограничения незаконными.