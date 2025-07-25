 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Сербии назвали условие поддержки санкций против России

Старович: если Сербия вступит в ЕС, мы готовы поддержать санкции против России
Сюжет
Война санкций
Неманья Старович
Неманья Старович (Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP / ТАСС)

Сербия поддержит санкции Евросоюза против России только непосредственно перед вступлением в ЕС, когда страна сможет получить доступ к европейским механизмам поддержки, заявил министр по евроинтеграции Неманья Старович, его цитирует агентство APA.

Сербия решила вернуть себе все свое золото
Политика
Центральный банк Сербии

Старович уточнил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку «это совершенно не повлияло бы на Россию, а сербская экономика пострадала бы очень сильно».

Если страна не является членом ЕС, как Сербия, продолжил он, то у нее нет доступа к механизмам безопасности и поддержки, которые доступны странам — членам союза.

Тем не менее Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой», то есть уже за несколько месяцев до ожидаемой даты вступления. Он также подчеркнул, что Белград «с первого дня ясно и однозначно осудил российское вторжение на Украину».

В связи с этим Старович провел сравнение с поддержкой во времена пандемии, когда Хорватия получила €22 млрд из европейских фондов, а Сербия — «почти ничего» (а именно €165 млн).

Старович также подчеркнул, что Сербия поддерживает членство Украины в ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что выступает против антироссийских санкций — его страна после распада Югославии находилась под санкциями около десяти лет. При этом он допускал, что если и санкции будут введены, то только в интересах самого Белграда.

18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в его рамках вводятся ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также снижен потолок цен на российскую нефть. Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России.

Россия считает все западные ограничения незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Сербия санкции Евросоюз вступление в ЕС
Материалы по теме
В Сербии сообщили о тяжелых переговорах по санкциям из-за доли «Газпрома»
Экономика
Трамп показал письмо о пошлинах для Сербии в 35%
Экономика
Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26