Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Сирийский суд заочно выдал ордер на арест Башара Асада по нескольким обвинениям из-за событий в Дераа в 2011 году. Решение открывает путь для международного преследования через Интерпол
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада по обвинениям, связанным с подавлением протестов в провинции Дераа в 2011 году, пишет агентство SANA.

Согласно заявлению верховного судьи, Асаду инкриминируют умышленное убийство, пытки, приведшие к смертям, и незаконное лишение свободы. Основанием для возбуждения дела стал иск, поданный родственниками жертв событий в Дераа.

Судебное решение открывает путь для международного преследования бывшего главы государства через соответствующие уведомления, в том числе по линии Интерпола.

Франция выдала ордер на арест Башара Асада
Политика
Башар Асад

Административный центр провинции Дераа расположен в 110 км от Дамаска. В этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, которые впоследствии переросли в вооруженный конфликт между боевиками, оппозиционными группировками и сирийской армией.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Временным президентом назначен Ахмед аш-Шараа, который возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима.

Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.

Ранее Франция выдала ордера на арест бывшего президента Сирии и шести других высокопоставленных экс-чиновников. Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста — 56-летняя американка Мари Колвин из The Sunday Times и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

