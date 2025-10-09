 Перейти к основному контенту
Кремль сообщил о переносе Российско-Арабского саммита

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Российско-Арабский саммит перенесли на более позднее время из-за реализации плана Трампа по Газе. Мероприятие было запланировано на 15 октября
Мухаммед Судани
Мухаммед Судани (Фото: Ismael Adnan / dpa / Global Look Press)

Проведение Российско-Арабского саммита решено перенести на более позднее время. Об этом президент России Владимир Путин договорился в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву, — говорится в сообщении. — Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано»

Российская и иракская стороны передадут данную информацию в столицы всех арабских государств.

Российско-Арабский саммит планировалось провести в Москве 15 октября.

План Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, он был опубликован 29 сентября. «Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — говорится в первых двух пунктах плана.

В следующих пунктах рассмотрены шаги к перемирию: отвод сил Израиля «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников» с приостановлением «всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы», и заморозка линии фронта «до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск».

В Израиле заявили о приближении конца войны с ХАМАС
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В результате все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру», уточнил Трамп. Он поблагодарил Катар, Египет и Турцию за посредничество. Израиль и ХАМАС позже подтвердили подписание соглашения, пишет Reuters.

Непрямые переговоры с участием посредников начались 6 октября в Шарм-эш-Шейх. Стороны обменялись списками заключенных и заложников, освобождения которых они добиваются. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что военные действия против группировки ХАМАС близки к завершению.

Американский президент заявил, что может отправиться в Египет, чтобы подписать соглашение для прекращения войны в секторе Газа. Также он отметил, что заложники в Газе должны быть освобождены в понедельник или вторник.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

