Торговая война США
0

Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си Цзиньпином

Трамп счел, что у него больше нет причин для встречи с Си на саммите АТЭС
Сюжет
Торговая война США
Пекин объявил о введении экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами. Президент США назвал этот шаг «очень враждебным» и счел, что для его встречи с Си «теперь, похоже, нет никаких оснований»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп счел, что для его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином «теперь, похоже, нет никаких оснований». Об этом он написал в Truth Social в ответ на решение Пекина ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами. Такой шаг Китая он назвал «очень враждебным». Трамп должен был встретиться с Си на саммите АТЭС в Южной Корее.

Глава Белого дома пригрозил Китаю повышением пошлин на китайские товары, поступающие в США.

Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Наши отношения с Китаем за последние шесть месяцев были очень хорошими, поэтому этот шаг в торговле стал еще более неожиданным», — написал американский лидер в соцсети, призвав «ни в коем случае» не допустить, чтобы Китай «держал мир в плену».

Трамп на этой неделе анонсировал встречу с китайским лидером в Южной Корее. С 31 октября по 1 ноября там пройдет саммит АТЭС.

По его словам, на переговорах с Си он собирается поднять вопрос о поставках сои. Фермеры, выращивающие ее в США, «страдают», потому что Китай не покупает, пожаловался глава Белого дома.

В сентябре Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры. Речь шла о соглашении о передаче TikTok под контроль американской стороны.

