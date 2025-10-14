 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Китай и США ввели взаимные дополнительные портовые сборы

Reuters: море стало ключевым фронтом торговой войны Китая и США
Сюжет
Торговая война США
США и Китай стали взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний, что делает открытое море «ключевым фронтом» в торговой войне стран, сообщает Reuters. Размер введенных китайских сборов составляет ¥400 за тонну нетто
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

США и Китай 14 октября начали взимать в отношении друг друга дополнительные портовые сборы с морских судоходных компаний. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сборы действуют на компании, «которые перевозят все: от праздничных игрушек до сырой нефти». Это делает открытое море «ключевым фронтом» в торговой войне между странами.

«Эта симметрия по принципу «око за око» загоняет обе экономики в спираль морского налогообложения, которая грозит исказить мировые грузопотоки», — цитирует Reuters исследование компании Xclusiv Shipbrokers Inc.

Новые портовые сборы могут затронуть нефтяные танкеры, составляющие 15% мирового флота, приводит агентство данные отчета Clarksons Research. По информации аналитика компании Jefferies Омара Нокты, нововведения затронут 13% танкеров для перевозки сырой нефти и 11% контейнеровозов мирового флота.

О том, что Китай с 14 октября стал взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний США, говорится в заявлении на сайте Министерства транспорта КНР.

Речь идет о сборах с судов, принадлежащих США, эксплуатируемых или построенных там, а также ходящих под флагом Соединенных Штатов. При этом от выплат освобождены суда, построенные в Китае. Исключения также распространяются на пустые суда, которые заходят на китайские верфи для ремонта.

Размер сбора составляет ¥400 ($56) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года он увеличится до ¥640 ($89), с 17 апреля 2027 года — до ¥880 ($123), а еще через год — до ¥1120 ($156).

Президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на поступающие в страну китайские товары. Так он ответил на решение Пекина ввести экспортный контроль в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами. Американский президент счел такой шаг «очень враждебным».

Вскоре он заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Также с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. По словам Трампа, это будет ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября «практически на все производимые им товары».

12 октября Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что США не собираются вредить Китаю, а «хотят помочь» ему.

В Министерстве коммерции Китая отметили, что позиция Пекина по вопросу торговой войны с Вашингтоном остается неизменной. «Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — сказал представитель ведомства.

Представитель китайского Минкоммерции добавил, что контроль за экспортом редкоземельных элементов стал «законной мерой по совершенствованию национальной системы регулирования» и был направлен «на защиту национальной и международной безопасности». Ранее ведомство назвало новые американские пошлины типичным примером «двойных стандартов».

США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, заявлял торговый представитель США Джеймисон Грир. Он добавил, что Китаю необязательно придерживаться такого подхода. У США могут быть сбалансированные отношения с Китаем, уточнил торгпред, но для этого, по мнению Грира, Китаю «необходимо изменить те аспекты экономики, где он производит слишком много, использует недобросовестную торговую практику и пытается заставить всех делать то, что ему нужно».

