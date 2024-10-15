Комитет Думы рекомендовал принять в I чтении проект о запрете чайлдфри

Дума начала рассмотрение проекта о запрете пропаганды чайлдфри 25 сентября. В частности, это предполагается сделать в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как уточнял Володин, штрафы для физлиц составят до 400 тыс. руб.

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей). Решение комитета размещено в карточке законопроекта.

Проект, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе, был внесен в Госдуму 25 сентября. Как уточнял один из авторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафы за пропаганду идеологии бездетности и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Вместе с тем спикер нижней палаты отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — подчеркивал политик.

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри недавно вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известиям» в середине сентября она связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».

Опрошенные РБК юристы отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призывал отказаться от всего, что снижает рождаемость.