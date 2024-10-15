Комитет Думы рекомендовал принять в I чтении проект о запрете чайлдфри
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей). Решение комитета размещено в карточке законопроекта.
Проект, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе, был внесен в Госдуму 25 сентября. Как уточнял один из авторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафы за пропаганду идеологии бездетности и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.
Вместе с тем спикер нижней палаты отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — подчеркивал политик.
Вопрос о запрете идеологии чайлдфри недавно вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известиям» в середине сентября она связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».
Опрошенные РБК юристы отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призывал отказаться от всего, что снижает рождаемость.
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