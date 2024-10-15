В Китае заявили о необходимости углублять сотрудничество с армией России

Чжан Юся (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Китаю и России необходимо углублять сотрудничество между армиями двух стран, заявил зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине.

«Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами», — также сказал Чжан Юся.

Вместе с тем он отметил, что накануне министры обороны России и КНР провели в Пекине «очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений».

Белоусов, в свою очередь, заявил, что две страны имеют общие взгляды на ситуацию в мире и на перспективы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина — у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

«И наша задача его укреплять и развивать. <...> У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее», — добавил министр.

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