Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Reuters)

Отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Послание опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, «одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым».

Президент отметил, что реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям, ведется совместная разработка технологических инноваций, которые направлены на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности.

Накануне Путин прибыл на III Международный форум «Один пояс, один путь», где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече, помимо двусторонних отношений, стороны обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне конфликта Израиля и ХАМАС в секторе Газа.



Темой трехчасовых переговоров также стали торговые отношения Москвы и Пекина. В частности, Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на их развитие, и спрогнозировал рост товарооборота между двумя странами до $200 млрд. Он отметил, что Москва занимает второе, после США, место среди нерегиональных торговых партнеров Китая.



Президент также рассказал, что после официальных переговоров они с председателем Си Цзиньпинем беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз «за чашкой чая» и обсуждали вопросы конфиденциального характера.



«Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть, там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», — сказал Путин.