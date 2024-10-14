Китай окружил Тайвань в рамках военных учений по блокаде острова
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала проведение учений «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, старший полковник Ли Си, его слова приводит Guancha.
По словам Ли, учения «сосредоточены на вопросах патрулирования морской и воздушной боеготовности, блокады ключевых портов и районов». Учения должны стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня, сказал полковник.
Целью их проведения также является проверка боеспособности войск, отметил Ли Си. В учениях принимают участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и другие военные силы Китая. Как пишет Guancha, учения проходят вокруг всей территории Тайваня: в Тайваньском заливе на западе от острова, в его восточной, южной и северной частях.
Тайваньская сторона назвала китайские военные учения провокацией.
Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров своей территорией.
Тайвань поддерживают США: в Вашингтоне признают суверенитет Китая над островом, однако считают статус Тайваня неурегулированным. Штаты поставляют острову оружие и военное оборудование. Защитить регион в случае возможного нападения Китая неоднократно обещал американский президент Джо Байден. В конце сентября он подписал распоряжение о выделении $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню.
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