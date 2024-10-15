В суде Солсбери зачитали показания Скрипаля
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в своих показаниях, которые были зачитаны в ходе слушаний по делу об отравлении «Новичком» жительницы города Эймсбери Дон Стерджесс в суде Солсбери адвокатом Эндрю О'Коннором, обвинил руководство России в покушении на него, но подчеркнул, что это его личное мнение и что у него нет доказательств, пишет Daily Mail.
По его словам, после того как уехал из России, он жил в Британии «вполне нормальной жизнью почти восемь лет».
Скрипаль и его дочь Юлия в суде не присутствовали из соображений безопасности.
Британия считает, что Скрипаля и его дочь весной 2018 года отравили «Новичком». В Лондоне заключили, что к этому «с большой долей вероятности» причастна Россия, против нее ввели санкции. Подозреваемыми британские власти назвали Руслана Боширова, Александра Петрова и Дениса Сергеева, которых считают сотрудниками российских спецслужб. Петров и Боширов в сентябре 2018 года утверждали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на «знаменитый собор».
Российская сторона неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».
Экс-офицер ГРУ в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене за шпионаж в пользу Великобритании. Летом 2010 года четверо россиян, в том числе Скрипаль, были обменяны на десятерых человек, которые обвинялись Вашингтоном в нелегальной разведдеятельности в пользу России. В Москву прилетели, в частности, Анна Чапман, Хуан Лазаро, Михаил Семенко.
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