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Отравление Скрипалей ,  
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Би-би-си сообщила о возможном выступлении Скрипалей в суде

Сюжет
Отравление Скрипалей
Осенью в Британии начнутся слушания по делу об отравлениях в Солсбери и Эймсбери в 2018 году, на них в качестве свидетелей могут выступить Скрипали. Представляющий интересы экс-офицера ГРУ адвокат беспокоится за их безопасность
Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль (Фото: Global Look Press)

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в марте 2018 года отравили в Солсбери, могут принять участие в слушаниях, которые начнутся в октябре, и дать показания в суде, сообщает Би-би-си.

Об этом стало известно на предварительных слушаниях по делу об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летней жительницы города Эймсбери (расположен неподалеку от Солсбери) Дон Стерджесс. В июне того года женщину госпитализировали вместе с ее молодым человеком Чарли Роули. Тот рассказывал, что спустя четыре месяца после нападения на Скрипалей нашел флакон из-под духов Nina Ricci и подарил его Стерджесс. Женщина распылила содержимое на запястья, после чего потеряла сознание, а позже скончалась.

С просьбой включить Скрипалей в список свидетелей на осенних слушаниях выступил адвокат Майкл Мэнсфилд, представляющий интересы семьи Стерджесс. Он сообщил, что ему не предоставили стенограммы показаний, которые Скрипали давали полиции. В то же время Мэнсфилд признал, что публичное выступление в суде может стать для экс-офицера ГРУ и его дочери травматичным опытом.

МИД заявил, что Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос по Скрипалям
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Здание МИД Великобритании

На слушаниях, которые пройдут в ратуше Солсбери, будут приняты тщательные меры безопасности. При этом адвокат Джек Холборн, представляющий интересы Скрипалей, считает, что «никакие меры безопасности не являются идеальными», передает The Guardian.

Семья Стерджесс заявила, что понимает опасения экс-офицера и его дочери, но все равно хотела бы их участия. Руководитель расследования, бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз призвал «дождаться раскрытия любых других материалов, прежде чем принимать какое-либо окончательное решение относительно Скрипалей». «Я остро осознаю риск, которому они будут подвергнуты, но, если это необходимо, мы посмотрим, привлекать ли их к расследованию», — сказал он.

Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР. В Лондоне заключили, что к отравлению «с большой долей вероятности» причастна Москва, против России ввели санкции. Подозреваемыми Лондон назвал Руслана Боширова и Александра Петрова и Дениса Сергеева, которых считают сотрудниками российских спецслужб. Петров и Боширов в сентябре 2018 года утверждали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на «знаменитый собор», который есть в этом городе.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к произошедшему. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» событий в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Скрипаль отравление новичок Великобритания

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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