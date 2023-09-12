Кулеба предложил не «терять время» после отказа Берлина поставить Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая приехала в Киев, почему Берлин теряет время, отказываясь поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Их слова приводит газета Die Zeit.

Во время своего визита в Киев Бербок не дала Украине надежду на быстрое решение немецкого правительства о поставке ракет Taurus. «Мы более чем осведомлены о ситуации», — сказала глава МИД Германии, добавив, что сначала «необходимо прояснить все вопросы».

В ответ Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. <...> Я не понимаю, почему мы теряем время».

В мае издание Spiegel писало, что Украина попросила у Германии крылатые ракеты Taurus. Украинский президент Владимир Зеленский разговаривал на ту же тему с немецким канцлером Олафом Шольцем во время своего визита в Берлин в начале мая.

Глава немецкого правительства, объясняя отказ отправить на Украину ракеты Taurus, заявил, что Берлин не хочет, чтобы Киев использовал полученное оружие для ударов по территории России.