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Кулеба предложил не «терять время» после отказа Берлина поставить Taurus

Кулеба ответил на отказ Берлина поставить ракеты Taurus фразой «мы теряем время»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая приехала в Киев, почему Берлин теряет время, отказываясь поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Их слова приводит газета Die Zeit.

Во время своего визита в Киев Бербок не дала Украине надежду на быстрое решение немецкого правительства о поставке ракет Taurus. «Мы более чем осведомлены о ситуации», — сказала глава МИД Германии, добавив, что сначала «необходимо прояснить все вопросы».

В ответ Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. <...> Я не понимаю, почему мы теряем время».

В мае издание Spiegel писало, что Украина попросила у Германии крылатые ракеты Taurus. Украинский президент Владимир Зеленский разговаривал на ту же тему с немецким канцлером Олафом Шольцем во время своего визита в Берлин в начале мая.

Глава немецкого правительства, объясняя отказ отправить на Украину ракеты Taurus, заявил, что Берлин не хочет, чтобы Киев использовал полученное оружие для ударов по территории России.

Теги
Дмитрий Кулеба МИД Украины Германия Анналена Бербок Taurus крылатые ракеты