Израильские военные попали под обстрел «Хезболлы» на границе с Ливаном

Ливано-израильская граница (Фото: Daniel Carde / Getty Images)

По израильским военным объектам в районе Маунт-Дов на границе с Ливаном было выпущено несколько минометных снарядов, пишет The Times of Israel со ссылкой на военных.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили «несколько запусков из Ливана» в направлении района Хар-Дов (другое название Маунт-Дов).

Израильские военные открыли ответный огонь по источнику обстрела в Ливане, уточняет The Times of Israel.

Позже ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что берет на себя ответственность за обстрел Маунт-Дов вблизи границы с Ливаном, передает Haaretz со ссылкой на заявление группировки. В заявлении говорится, что боевики движения выпустили минометные снаряды и противотанковые ракеты по пяти постам ЦАХАЛ.

После начала войны с палестинским движением ХАМАС на юге Израиль также стал подвергаться атакам со стороны Ливана на севере. Так, в ночь на 14 октября Армия обороны Израиля сообщила о перехвате над городом Хайфа в северной части страны двух «неопознанных целей», незадолго до этого сообщалось о взрывах. Позднее неподалеку от города Шефарам в том же районе перехватили еще один «неопознанный объект». После произошедшего ЦАХАЛ отчиталась об ответных ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

До этого, 10 октября, боевики ливанской группировки нанесли удары по израильским казармам «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также по «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады. Атака стала ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана.