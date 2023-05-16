Супругу Шрёдера уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая
Супругу бывшего федерального канцлера Германии (1998-2005) Герхарда Шрёдера Со Ён Ким-Шрёдер уволили из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством России в ФРГ, передает Bild.
Жена бывшего канцлера работала представителем компании в Южной Корее. Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Мона Нойбаур сообщила газете, что после визита в посольство России Ким-Шрёдер была освобождена от должности, а ее отношения с NRW.Global Business «прекращены без предварительного уведомления».
«Руководство компании неоднократно давали понять фрау Шредер-Ким, что работникам не следует публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно по поводу украинского конфликта», — отметила Нойбаур.
NRW.Global Business — представительство Государственного агентства по поддержке внешнеэкономической деятельности земли Северный Рейн-Вестфалия. Оно оказывает поддержку в регистрации компаний в Германии, помогает компаниям подобрать оптимальную площадку для размещения бизнеса и консультирует по налоговым и правовым аспектам.
9 мая Шредер и его жена посетили торжественный прием по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, организованный российским посольством в Германии. Среди гостей также был бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, главы партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Александр Гауланд, бывший лидер «Левых» Клаус Эрнст.
В партии СДПГ, куда входит Шрёдер, заявили о его политической изоляции из-за своей позиции. Власти Украины также раскритиковали визит экс-канцлера. Киевский мэр Виталий Кличко обвинил его в нарушении всех ценностей, которых придерживается Германия.
Шрёдер после отставки с поста канцлера в 2005 году занимал посты в российских крупных компаниях — в 2017 году возглавил совет директоров «Роснефти», а позже и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». После начала военной операции на Украине Берлин призвал политика покинуть эти должности, тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Экс-канцлера также лишили части привилегий за контакты с Россией.