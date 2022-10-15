Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 18:52
Эксперты оценили значимость Starlink для Украины Технологии и медиа, 18:42
Орбан предрек Европе «экономику на коленях» и «затяжную войну» Политика, 18:33
«Ахмат» в добавленное время вырвал победу у «Краснодара» Спорт, 18:29
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 18:02
Россиянка Блинкова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Спорт, 17:47
Путин вывел банк БРИКС из-под экономических мер в ответ на санкции Политика, 17:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Капитан «Локомотива» матом обвинил одноклубников в равнодушии Спорт, 17:35
МИД обвинил Берлин в отсутствии реакции на вандализм против дипучреждений Политика, 17:12
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 17:12
«Северсталь» раскрыла операционные показатели. Стоит ли покупать ее акции Pro, 17:08
Путин дал ЦБ право выдавать разрешение на вывоз из страны более $10 тыс. Политика, 16:50
Рублев победил чемпиона US Open в полуфинале турнира в Испании Спорт, 16:48
«Барыс» забросил три шайбы за 72 секунды и победил в матче КХЛ Спорт, 16:43
Война санкций ,  
0 

Орбан предрек Европе «экономику на коленях» и «затяжную войну»

Премьер Венгрии Орбан предрек Европе «экономику на коленях» и «затяжную войну»
Премьер Венгрии предложил «посмотреть в лицо реальности» и осознать, что в дальнейшем санкции сотрясут Европу, а люди могут оказаться в опасности. Он призвал готовиться к «затяжной войне»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Санкции в дальнейшем могут поставить экономику Европу на колени, а существование людей будет в опасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.

«Если так будет продолжаться, санкции потрясут Европу. Экономика континента стоит на коленях, существование людей находится в опасности. Похоже нам надо готовиться к затяжной войне», — заявил он (цитата по MSN).

Венгерский премьер отметил, что военная промышленность в Венгрии укрепляется, и нынешние вызовы, такие как конфликт на Украине или миграционный кризис, представляют собой вызов для страны, однако, по его мнению, венгры могут «действительно хорошо выступить, если столкнутся с препятствием».

Орбан отметил, что Будапешт к декабрю запустит новые кампании по набору военных кадров. Он также заверил, что к концу десятилетия страна сможет самостоятельно производить комплексные системы вооружений, а также обеспечит ИТ-базу для самых современных военных систем.

Ранее, 12 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе. 

Он подчеркнул, что в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе стране необходимо дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» как надежным поставщиком природного газа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Carsten Koall / Getty Images Почему инвестбанки считают рецессию неизбежной и как к ней готовятся
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Почему люди делятся фейками, даже если их распознают
Исследования
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции

Сийярто ранее говорил, что благодаря контрактам с «Газпромом» у венгров в домах зимой будет тепло в отличие от домов других жителей Европы.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел против России несколько пакетов санкций. Шестой пакет включал в себя запрет импорта нефти и нефтепродуктов из России, идущих морским путем. Венгрия тогда настояла, чтобы из эмбарго исключили сырую нефть, поступающую в страну по нефтепроводу «Дружба». Bloomberg писал, что ЕС пошел на такой шаг, чтобы получить согласие Будапешта на остальные ограничения.

Орбан неоднократно критиковал введенные Брюсселем ограничения, отмечая, что «положить конец войне» с их помощью не удалось, в то время как стоимость электроэнергии стремительно выросла. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — подчеркивал венгерский премьер.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Венгрия Виктор Орбан премьер-министр Европа война Экономика
Материалы по теме
Венгрия не поддержит новые санкции против России в сфере энергетики
Политика
Сербия подключится к нефтепроводу «Дружба» в Венгрии для российской нефти
Политика
Венгрия рассказала, каких исключений из санкций против России добилась
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter