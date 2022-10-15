Орбан предрек Европе «экономику на коленях» и «затяжную войну»
Санкции в дальнейшем могут поставить экономику Европу на колени, а существование людей будет в опасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.
«Если так будет продолжаться, санкции потрясут Европу. Экономика континента стоит на коленях, существование людей находится в опасности. Похоже нам надо готовиться к затяжной войне», — заявил он (цитата по MSN).
Венгерский премьер отметил, что военная промышленность в Венгрии укрепляется, и нынешние вызовы, такие как конфликт на Украине или миграционный кризис, представляют собой вызов для страны, однако, по его мнению, венгры могут «действительно хорошо выступить, если столкнутся с препятствием».
Орбан отметил, что Будапешт к декабрю запустит новые кампании по набору военных кадров. Он также заверил, что к концу десятилетия страна сможет самостоятельно производить комплексные системы вооружений, а также обеспечит ИТ-базу для самых современных военных систем.
Ранее, 12 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе.
Он подчеркнул, что в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе стране необходимо дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» как надежным поставщиком природного газа.
Сийярто ранее говорил, что благодаря контрактам с «Газпромом» у венгров в домах зимой будет тепло в отличие от домов других жителей Европы.
После начала спецоперации на Украине ЕС ввел против России несколько пакетов санкций. Шестой пакет включал в себя запрет импорта нефти и нефтепродуктов из России, идущих морским путем. Венгрия тогда настояла, чтобы из эмбарго исключили сырую нефть, поступающую в страну по нефтепроводу «Дружба». Bloomberg писал, что ЕС пошел на такой шаг, чтобы получить согласие Будапешта на остальные ограничения.
Орбан неоднократно критиковал введенные Брюсселем ограничения, отмечая, что «положить конец войне» с их помощью не удалось, в то время как стоимость электроэнергии стремительно выросла. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — подчеркивал венгерский премьер.