Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Город Запорожье, находящийся под контролем Украины, попал под обстрел, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий в своем телеграм-канале.
«На месте возник пожар. Работают соответствующие службы», — написал он.
По предварительным данным, сработала система ПВО.
Куртев попросил жителей укрыться в убежищах.
Глава контролируемой Киевом части Запорожской области Александр Старух сообщил, что поврежден ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Возникли пожары, они локализованы. Пострадавших нет.
Утром 15 октября почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве, в Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях. Телеграм-канал Klymenko Time опубликовал карту с обозначением регионов, где объявлена тревога.
С 10 октября власти украинских регионов неоднократно объявляли воздушную тревогу в связи с ракетными ударами российских военных и сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.
В российском Минобороны отчитывались о «нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины» и достижении целей.
Президент Владимир Путин 14 октября заявил, что Минобороны собиралось поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером того же дня сообщил, что в стране восстановили уже 15 объектов энергосистемы, которые пострадали в результате атак.