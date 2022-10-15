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Взрыв на Крымском мосту ,  
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В ООН сообщили о маршрутах судов из Украины из-за версии ФСБ по мосту

В ООН нет данных о судне, на котором, по версии ФСБ, в начале августа из Одессы в Болгарию была доставлена бомба для Крымского моста. При этом в организации сообщили, что первый корабль вышел с зерном из Украины в Болгарию позднее

Первое судно в рамках «зерновой сделки» отплыл из Украины в Болгарию в начале сентября, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

Ее попросили прокомментировать версию ФСБ о пути перемещения бомбы, которую использовали для взрыва на Крымском мосту. В ведомстве утверждают, что судно с бомбой отплыло из Одессы в начале августа.

Палла, отвечая на вопрос, осуществлялся ли рейс Одесса-Русе в рамках «зерновой сделки», сообщила, что не знает подробностей рейса, о котором идет речь. «Но могу подтвердить, что все рейсы судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, круглосуточно и без выходных отслеживаются Совместным координационным центром при прохождении через морской гуманитарный коридор», — продолжила она.

По данным СКЦ, первый рейс из Украины с конечным пунктом в Болгарии состоялся 2 сентября, тогда из Южного отплыло судно FULMАR S. Спустя три дня, 5 сентября, судно прошло осмотр. Палла подчеркнула, что кораблям не разрешается отклоняться от маршрута, заходя в любой другой порт по направлению в Стамбул по коридору. Она добавила: «После завершения проверки они отправляются в конечный пункт назначения».

Взрыв произошел рано утром 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. После этого загорелись семь топливных цистерн. находившихся на железнодорожном пути, два пролета автомобильного моста обрушились. Четыре человека погибли, Следственный комитет завел дело о теракте. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — говорил президент Владимир Путин.

ФСБ позднее назвала организатором взрыва военную разведку Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. По версии ФСБ, бомбу замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, после чего отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, контракт был заключен между «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

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Следователи ФСБ считают, что, скорее всего, бомбу вывезли из Одессы морским путем, однако пока не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет, заявил Путин 14 октября. «Если гумкоридоры для поставки зерна для беднейших стран <...> используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос функционирование коридоров», — предупредил Путин, повторив, что пока у Москвы такой информации нет.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост ФСБ ООН Болгария бомба
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