Президент Швейцарии назвал абсурдными санкции в научной сфере

Никогда вооруженные конфликты не останавливали исследования, вопрос о санкциях против науки не возникает, сказал президент Швейцарии Иньяцио Кассис. ООН в июле указала на негативное влияние санкций на академические исследования

Иньяцио Кассис (Фото: Eva Korinkova / Reuters)

Науку остановить невозможно, введение ограничительных мер против этой сферы абсурдно, заявил «РИА Новости» швейцарский президент Иньяцио Кассис.

«Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает», — подчеркнул он.

Кассис добавил, что ученые с разных стран мира обладают общим язык, основанном на научном методе. Связь между исследователями — это фундаментальная черта, объединяющие страны, которые «даже находятся в состоянии войны друг с другом, считает он, добавив, что такой же подход следует сохранить и в будущем.

В Швейцарии должность президента носит преимущественно представительные функции, занимающий ее человек избирается парламентом на один год и не считается главой государства.

В середине сентября США ввели ограничительные меры российских технологических компаний, в том числе ведущих разработки в области космоса и квантовых вычислений. Среди них были: «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос»), Квантовые технологии» («СП Квант», структура «Росатома») и Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау (структура РАН).

Массачусестский технологический институт (MIT) прекратил в конце февраля сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), президент американской организации Лео Рафаэль Райф принял это решение с «глубоким сожалением», говорилось в сообщении. «Хотя мы должны прекратить сотрудничество, мы гордимся работой MIT со Сколтехом и исследованиями, проведенными за последнее десятилетие», — подчеркивалось в уведомлении в адрес «Сколтеха».

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После введения правительством США в августе санкций против «Сколтеха», фонда «Сколково» и технопарка «Сколково», институт стали покидать иностранные преподаватели, рассказал РБК ректор института Александр Кулешов. «Во многом даже бесполезно уговаривать, потому что для них это персональные риски. Человек может получить пять лет, и скрутить его могут не только в США, но и в других странах», — считает он.

«Мы серьезно обеспокоены растущим негативным влиянием существующих санкционных режимов на академические и научные исследования, а также на инициативы международного академического сотрудничества, что негативно сказывается на участии ученых и научных сотрудников из стран, находящихся под санкциями», — говорилось на сайте ООН в июле этого года. Эксперты организации выразили озабоченности «сокращением пространства для взаимодействия и сотрудничества с международными научными журналами и академическими сообществами».