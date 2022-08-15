Сколтех сообщил об уходе иностранных преподавателей из-за личных рисков

После введения санкций фонд «Сколково» лишился части крупных зарубежных клиентов, а Сколтех — иностранных заказчиков и преподавателей. Вопрос влияния санкций на студентов из других стран остается открытым

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) начали уходить преподаватели из-за санкций, которые против института, фонда «Сколково» и технопарка «Сколково» ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 2 августа. Об этом РБК рассказал ректор института Александр Кулешов в совместном интервью с главой фонда «Сколково» Игорем Дроздовым.

«Я получил от преподавателей несколько заявлений об увольнении. Тех, у кого есть американские паспорта, не важно, это единственный паспорт или второй, например к российскому, во многом даже бесполезно уговаривать, потому что для них это персональные риски. Человек может получить пять лет, и скрутить его могут не только в США, но и в других странах», — рассказал Кулешов.

Интервью с ректором Сколтеха Александром Кулешовым и главой фонда «Сколково» Игорем Дроздовым читайте на сайте РБК в 7:00 мск.

По его словам, большинство преподавателей Сколтеха знают русский язык, но многие из них — это те, кто какое-то время назад уезжал за рубеж, преподавал в западных университетах и вернулся обратно с американским или европейским паспортом. Он не стал прогнозировать, сколько преподавателей могут покинуть институт, но указал, что знает случаи, когда русские профессора с американским паспортом решили от него отказаться. «Другое дело, что, к сожалению, это сложная процедура, которая затянется на месяцы, годы», — оговорился ректор Сколтеха.

Среди студентов Сколтеха иностранцы занимают порядка 20%. Как санкции отразятся на них, Кулешов затрудняется сказать. «Никто не понимает их юридический статус: что будет, если человек окончил университет, который находится под санкциями. Как это отразится на его будущей карьере, перспективах? Время покажет», — сказал он.

Еще весной у Сколтеха разорвалось полтора десятка коммерческих контрактов с Philips, Bosch, TopCon и другими американскими и европейскими компаниями, для которых институт разрабатывал различные технологии и продукты. По словам Кулешова, потеря зарубежных контрактов повлияет на выручку, но как именно, он не прогнозирует. Однако помимо денежного аспекта разрыв отношений повлияет на возможность наращивать компетенции.

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«Работая с конечным пользователем, заказчиком ты не выдумываешь абстрактные условия задачи, ее постановку, что в действительности беспокоит твоего клиента. <…> И к сожалению, заказчика класса Philips в России не найдешь. В части медицины США и Европа находятся на совершенно другом уровне, нежели восточные или российские компании», — пояснил Кулешов.

Он отметил, что наряду с другими компаниями Philips развивает автоматическое диагностирование рака, COVID-19 и других заболеваний на снимках КТ и МРТ. Сколтех занимается распознаванием снимков с помощью искусственного интеллекта в рамках совместного предприятия со «Сбером» — «СберМедИИ». «Раньше мы имели возможность предложить эти решения для западного рынка, сейчас — увы», — указал ректор института.

Также санкции усложнили сотрудничество Сколтеха с Массачусетским технологическим институтом (Massachusetts Institute of Technology, MIT). «Если весной я говорил, что связи с MIT остаются на персональном уровне, то сейчас профессиональное сообщество MIT получило циркуляр, запрещающий любую работу с российскими учеными. Посмотрим, как он будет реализовываться. До сих пор у нас было огромное количество публикаций совместно с MIT», — сообщил Кулешов.

MIT в конце февраля объявил о прекращении сотрудничества со Сколтехом из-за российской военной операции на Украине, назвав действия властей России неприемлемыми. В то же время в заявлении MIT говорилось, что они гордятся работой со Сколтехом; исследованиями, проведенными за последнее десятилетие и что представители института находятся в контакте с сотрудниками MIT, которые руководили программными проектами Сколтеха, их студентами, и предложат им продолжить исследовательскую работу.

Как санкции повлияли на фонд «Сколково»

Глава фонда Игорь Дроздов в интервью РБК рассказал, что санкции влияют на их транзакции с зарубежными контрагентами. «Например, мы делали под потребности наших зарубежных партнеров программы поиска технологий в России. Очевидно, что теперь они не будут работать с нами, и мы будем оказывать такую услугу только российским компаниям», — пояснил Дроздов. По его словам, на зарубежные компании приходилось менее 10% от всего объема заказчиков акселерационных программ. При этом значительная часть иностранных индустриальных партнеров заморозила отношения еще в марте. Подобный статус предполагает, что компании должны либо финансировать исследовательскую деятельность на территории «Сколково», либо искать какие-то технологии среди стартапов, быть заказчиком акселерационных программ и др. «Например, немецкий производитель электротехнического оборудования Phoenix Contact строил исследовательский центр на территории Инновационного центра и после объявления об уходе с российского рынка передал его местному партнеру. Такие исследовательские центры были у Boeing, Panasonic, Schneider Electric и др.», — рассказал Игорь Дроздов.

В первом квартале также серьезно снизилось количество заявителей на статус резидента «Сколково», который дает налоговые и таможенные преференции, грантовую поддержку, доступ к сервисам «Сколково» и др. Но во втором квартале число подобных заявок оказалось близким к рекордному значению, рассказал Дроздов: появилось 190 новых резидентов, тогда как в первом квартале этот статус получили 130 компаний. По предварительной оценке, совокупная выручка сколковских компаний-резидентов за первое полугодие выросла примерно на 15%. На такую же величину вырос объем привлеченных инвестиций, отметил глава фонда «Сколково». Он подчеркнул, что среди резидентов 80% компаний работают сугубо на российском рынке, то есть нынешняя ситуация их не должна коснуться. «Остальные в подавляющем большинстве работают на рынках дружественных стран. Но даже если бы они работали в западных странах, то поскольку мы не являемся учредителями, не имеем никакого контроля в резидентах, санкции в отношении фонда «Сколково» формально не должны на них влиять», — указал Игорь Дроздов.