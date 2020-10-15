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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель заявила о неготовности экономики ФРГ к новому локдауну

Она сказала, что страна не может позволить себе вводить те же меры, что и весной, во время предыдущего роста числа заболевших. По словам канцлера, ближайшие недели будут решающими для Германии в борьбе с вирусом

У Германии нет безграничных возможностей и ее экономика не готова к повторению ограничений, которые власти вынуждены были ввести весной из-за распространения коронавируса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель.

Она напомнила, что Германия приняла бюджет, который предусматривает задолженности только в этом году в размере €250 млрд. «И поэтому мы не можем позволить себе вторую волну [коронавируса], как это было весной, с такими же экономическими последствиями», — заявила она.

Канцлер указала на то, что страна находится в стадии экспоненциального роста числа заболевших и должна приложить усилия ждя того, чтобы сбить волну. «То, что мы будем делать в ближайшие дни и недели будет иметь решающее значение для того, как мы переживем пандемию. Необходимо сделать все, чтобы контролировать число зараженных и отслеживать их контакты», — подчеркнула Меркель.

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Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Во время заседания канцлер и премьер-министры также договорились о том, какие ограничения будут введены в случае, если заболеваемость будет расти. В местах с самой сложной эпидемиологической ситуацией (50 случаев заражения на 100 тыс. населения, зарегистрированных в течение семи дней) будет запрещено собираться более чем по десять человек. Пабы и рестораны в таких местах будут работать только до 23:00, также могут быть ужесточены требования, связанные с ношением масок в общественных местах.

При этом участники встречи не смогли достичь договоренностей по некоторым вопросам, например, по перемещению людей из регионов «красной зоны» внутри страны. Они отложили это обсуждение до 8 ноября, пишет Deutsche Welle

В некоторых городах Германии, например, Берлине, уже действуют усиленные меры безопасности. В частности, с прошлой недели в столице ограничен режим работы магазинов, баров, ресторанов и клубов с 23:00 до 06:00. Максимально допустимое число посетителей частных мероприятий сокращено до десяти. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Меркель пообещала Германии «непростые месяцы» из-за роста больных COVID
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Фото:Matthias Schrader / AP

В начале августа в Германии сообщили о начале повторного роста заболеваемости COVID-19. «Существует опасность, что мы упустим из рук те успехи, которых добились, сочетая ограничительные меры и стремление жить нормальной жизнью», — предупреждала председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.

По данным Института Роберта Коха на 13 октября, в Германии зарегистрировано 334,5 тыс. случаев заражения и 9,6 тыс. смертей.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Ангела Меркель коронавирус Германия
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