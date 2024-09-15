Сербия не станет присоединяться к Евросоюзу, если условием для этого будут признание Косово, разрешение однополых браков или участие в конфликте с Россией и Китаем, заявил Вулин. Сербия с 2012 года имеет статус кандидата в ЕС

Белград, Сербия (Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press)

Сербия не станет присоединяться к Евросоюзу, если условием для этого станут признание независимости самопровозглашенной республики Косово, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «Вечерне новости».

Верховный суд России осенью прошлого года признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

По словам Вулина, Сербия находится на пути интеграции в ЕС, но ее скорость не определяется Белградом. «Если в конце пути нас ждет признание так называемого Косово, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, не дóлжно идти по этому пути. Пока нам не скажут, что мы должны придерживаться нашего военного нейтралитета, реформ, которые нам подходят, и стремиться укрепить Сербию в будущем», — сказал он.

На вопрос, означает ли покупка китайских и российских систем ПВО то, что Белград движется в сторону БРИКС, сербский вице-премьер отметил, что это «прагматичное военное, а не политическое решение». «Мы будем защищать сербское небо [французскими истребителями] Rafale и [российскими] МиГами», — добавил Вулин.

В конце августа в ходе визита французского президента Эмманюэля Макрона в Белград Сербия заключила контракт на покупку у Франции 12 истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд. Макрон также призывал Белград пойти по пути евроинтеграции и поддержать «единый фронт против России».

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге признали ее независимость, Россия не входит в их число.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, спустя три года получила статус кандидата. В 2021 году президент Александр Вучич говорил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса. Он отмечал, что интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с Косово.

«Мы очень хорошо знаем, каково условие вступления Сербии в ЕС: решение вопроса Косово <...> Мы готовы обсуждать все возможные компромиссные решения», — сказал он, добавив, что это должен быть именно компромисс, а не «унизительное и разрушительное для Сербии» решение.

Позднее Вучич подчеркивал, что во время его президентства Сербия «так или иначе будет на европейском пути», однако в ближайшее время не стоит ожидать присоединения страны к блоку, поскольку «они не хотят нас».

Сербский президент отмечал, что его страна единственная в Европе «не навязывала» санкции против России. Он говорил, что Белград традиционно поддерживает хорошие отношения с Москвой.