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Политика ,  
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В Косово полностью запретили сербские динары

В Косово полностью отказались от использования сербского динара
В Косово завершился переходный период, предоставленный для отказа от использования сербского динара. Против всех, кто использует для наличных расчетов валюту, отличную от евро, начнут принимать меры, пишет газета Politika
Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС
Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС

В Косово завершился переходный период, в течение которого следовало полностью отказаться от использования сербского динара. Теперь все денежные операции должны осуществляться в евро, пишет газета Politika со ссылкой на эфир телеканала RTK.

Запрет на использование динаров в Косово вступил в силу 1 февраля. Затем правительство призвало Центробанк Косово предоставить гражданам, использующим динары, переходный период до 12 мая, чтобы адаптироваться к новым правилам.

В этот период карательные меры не применялись, но граждане были проинформированы о новом регулировании денежных выплат, отмечает газета. Коммерческим банкам, работающим в Косово, было поручено открыть новые филиалы на севере — там проживают преимущественно сербы.

В Приштине объявили, что начнут принимать меры против всех, кто использует для наличных расчетов в Косово валюту, отличную от евро, пишет Politika. В постановлении Центробанка государства говорится, что гражданам не запрещено использовать другие валюты для сохранения средств наличными или на банковских счетах, а также для совершения международных платежей.

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Политика
Александар Вучич

Президент Сербии Александр Вучич 2 февраля заявил, что после отмены в Косово возможности использовать динары, в которых местные сербы получали пособия и пенсии, полиция провела рейды в сербских поселениях в Косово и Метохии — проверяла местные органы власти и даже пришла в медицинский центр.

Представитель ЕС заявлял, что союз обеспокоен последствиями решения о запрете динаров для косовских сербов, «в частности, его влиянием на школы и больницы». Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Сербия пытается посеять в Европе панику из-за сложившейся ситуации.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович отметил, что решение об отмене динара ставит под угрозу выживание сербского народа в крае и ставит под вопрос функционирование и существование всех сербских институтов.

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Ковтун Екатерина
Косово Валюта динар запрет Евро
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