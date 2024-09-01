 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС

Вучич напомнил, что два года не общался с Путиным, «в отличие от некоторых других европейских лидеров», но указал, что Сербия традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и «не навязывала» санкции против нее
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, исключил, что его страна после вступления в Евросоюз будет продвигать в блоке интересы России.

«Я говорю открыто: да, мы хотим стать частью ЕС как можно скорее, и я знаю, что нам нужно делать», — сказал Вучич (цитата по b92.net). По словам сербского лидера, он каждый день слышит, что его страна «хочет стать троянским конем России» в ЕС. Он отверг эти утверждения и добавил, что «мы должны построить взаимное доверие».

Президент Сербии усомнился, что Белград присоединится к объединению до 2030 года. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, в 2012-м получила статус кандидата. В 2021 году политик заявлял, что Сербия становится все менее заинтересована во вхождении в блок, поскольку процесс затягивается.

Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России
Политика
Фото:Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Вучич заявил, что не разговаривал с ним два с половиной года, с момента начала полномасштабных боев на Украине, «в отличие от некоторых других европейских лидеров». «Многие люди разговаривали с ним по телефону, посещали его. Я не имею в виду [премьера Венгрии] Виктора Орбана, я имею в виду многих лидеров», — сказал он.

В то же время Вучич сказал, что Сербия традиционно поддерживает с Россией хорошие отношения: «Я этого не скрываю и не стыжусь этого. Так было всегда между сербами и русскими». Он добавил, что его страна единственная в Европе «не навязывала» санкции против Москвы.

В июле, говоря об отсутствии контактов с российским президентом, Вучич предположил, что Путин «не хочет поставить под угрозу» Сербию и его самого. Месяцем ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговоров с Вучичем пока не планируется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сербия Александр Вучич Евросоюз
Материалы по теме
Макрон предложил Сербии поддержать антироссийский фронт
Политика
В Сербии увидели сходство настроений сейчас и перед Первой мировой
Политика
Вице-премьер Сербии предупредил о грозящей Вучичу опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕСПолитика, 04:15
Рязанский губернатор сообщил о сбитых над регионом украинских дронахПолитика, 04:02
Суд арестовал подозреваемую в наркоторговле сотрудницу ПВЗ OzonОбщество, 03:54
Над Тульской областью сбили три украинских дронаПолитика, 03:28
Собянин сообщил об уничтожении третьего дрона, летевшего к МосквеПолитика, 03:25
Умер активист «Другой России» ПороховойОбщество, 03:18
В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на КамчаткеОбщество, 02:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На подлете к Москве сбили второй за ночь дронПолитика, 02:40
Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до 26Политика, 02:37
В Белгороде после атаки ВСУ выбило стекла в трех многоквартирных домахПолитика, 02:30
Mastercard решила заменить пароли на биометриюФинансы, 02:16
В трех районах Липецкой области сбили украинские дроныПолитика, 02:10
Хорватия передала Украине роботизированную систему разминированияПолитика, 01:51
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве дронаПолитика, 01:24