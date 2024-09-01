Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС

Вучич напомнил, что два года не общался с Путиным, «в отличие от некоторых других европейских лидеров», но указал, что Сербия традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и «не навязывала» санкции против нее

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, исключил, что его страна после вступления в Евросоюз будет продвигать в блоке интересы России.

«Я говорю открыто: да, мы хотим стать частью ЕС как можно скорее, и я знаю, что нам нужно делать», — сказал Вучич (цитата по b92.net). По словам сербского лидера, он каждый день слышит, что его страна «хочет стать троянским конем России» в ЕС. Он отверг эти утверждения и добавил, что «мы должны построить взаимное доверие».

Президент Сербии усомнился, что Белград присоединится к объединению до 2030 года. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, в 2012-м получила статус кандидата. В 2021 году политик заявлял, что Сербия становится все менее заинтересована во вхождении в блок, поскольку процесс затягивается.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Вучич заявил, что не разговаривал с ним два с половиной года, с момента начала полномасштабных боев на Украине, «в отличие от некоторых других европейских лидеров». «Многие люди разговаривали с ним по телефону, посещали его. Я не имею в виду [премьера Венгрии] Виктора Орбана, я имею в виду многих лидеров», — сказал он.

В то же время Вучич сказал, что Сербия традиционно поддерживает с Россией хорошие отношения: «Я этого не скрываю и не стыжусь этого. Так было всегда между сербами и русскими». Он добавил, что его страна единственная в Европе «не навязывала» санкции против Москвы.

В июле, говоря об отсутствии контактов с российским президентом, Вучич предположил, что Путин «не хочет поставить под угрозу» Сербию и его самого. Месяцем ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговоров с Вучичем пока не планируется.