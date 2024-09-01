Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, исключил, что его страна после вступления в Евросоюз будет продвигать в блоке интересы России.
«Я говорю открыто: да, мы хотим стать частью ЕС как можно скорее, и я знаю, что нам нужно делать», — сказал Вучич (цитата по b92.net). По словам сербского лидера, он каждый день слышит, что его страна «хочет стать троянским конем России» в ЕС. Он отверг эти утверждения и добавил, что «мы должны построить взаимное доверие».
Президент Сербии усомнился, что Белград присоединится к объединению до 2030 года. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, в 2012-м получила статус кандидата. В 2021 году политик заявлял, что Сербия становится все менее заинтересована во вхождении в блок, поскольку процесс затягивается.
Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Вучич заявил, что не разговаривал с ним два с половиной года, с момента начала полномасштабных боев на Украине, «в отличие от некоторых других европейских лидеров». «Многие люди разговаривали с ним по телефону, посещали его. Я не имею в виду [премьера Венгрии] Виктора Орбана, я имею в виду многих лидеров», — сказал он.
В то же время Вучич сказал, что Сербия традиционно поддерживает с Россией хорошие отношения: «Я этого не скрываю и не стыжусь этого. Так было всегда между сербами и русскими». Он добавил, что его страна единственная в Европе «не навязывала» санкции против Москвы.
В июле, говоря об отсутствии контактов с российским президентом, Вучич предположил, что Путин «не хочет поставить под угрозу» Сербию и его самого. Месяцем ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговоров с Вучичем пока не планируется.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят