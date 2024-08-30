Сербия договорилась с Францией о покупке 12 истребителей Rafale

В соглашение также вошла закупка вспомогательного оборудования, стоимость сделки составила €2,7 млрд

Сербия заключила контракт на покупку у Франции 12 истребителей Rafale, заявил президент страны Александр Вучич во время визита его французского коллеги Эмманюэля Макрона в Белград. Его слова приводит портал Novosti.rs.

Сумма сделки составила €2,7 млрд. Соглашение также подразумевает закупку сопутствующих товаров и услуг.

«Покупка Rafale — это для нас большая новость, и вы увидите, что мы будем открыты для вас. Контракт был подписан с полным пакетом вспомогательной логистики, от запасных двигателей до всего остального», — сказал Вучич на совместной с Макроном пресс-конференции.

Покупка истребителей, по его словам, позволит существенно повысить оперативные возможности сербской армии.

«Мы рады быть частью клуба Rafale и благодарим президента Макрона за то, что он принял такое решение и позволил нам покупать новые самолеты», — добавил Вучич.

В декабре 2021 года министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил, что Вооруженные силы страны собираются закупить истребители и выбирают между российскими и французскими. Тогда он отметил, что Белград больше склоняется к Rafale, но окончательное решение будет принято только после тщательно анализа ситуации, поскольку «речь идет об очень дорогих вещах».

Весной 2022 года Вучич сказал, что Сербия ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей, а также с «еще одной страной о еще 12 самолетах», но подержанных. О каком государстве шла речь, он не уточнил.

Летом 2023 года Вучич рассказал, что Сербия обсуждает с Францией цены на истребители и тип ракет, которые можно использовать на этих самолетах. По его словам, Париж не хотел бы продавать свою ракету класса «воздух — воздух» Meteor стране, не являющейся членом НАТО.

Вучич тогда отметил, что покупка Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой». Президент назвал финансирование одной из проблем обсуждаемой сделки — ее стоимость он оценивал в €3 млрд.

В апреле 2024 года президент сообщил, что Белград и Париж могут заключить сделку в ближайшее время.