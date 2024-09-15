Times раскрыла число российских авиабаз в радиусе поражения Storm Shadow

В радиус поражения ракет Storm Shadow попадают 14 российских военных авиабаз, отмечает Times. Путин заявил, что разрешение Киеву применять западное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в конфликте

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

В зону поражения британских ракет Storm Shadow попадают 14 российских военных авиабаз, это следует из карты, которую опубликовала The Times. Газета нанесла на карту радиус действия этих ракет и отметила на ней различные возможные объекты.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии до 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине в мае 2023 года. ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км. Их запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. О передаче ATACMS Украине США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Источник газеты уточнил, что из-за успешного подавления российской стороной GPS Storm Shadow могут не попасть в цель и им нужно использовать засекреченную американскую систему картографических данных, в связи с чем Киеву необходимо разрешение Вашингтона для использования этих ракет для ударов по территории России.

До этого The Guardian писала, что Лондон уже принял решение снять ограничения на применение поставляемого им Киеву оружие для ударов по российской территории, однако публично не объявил об этом. По данным Times, об этом могут объявить ближе к концу сентября. Британский премьер Кир Стармер и американский президент Джо Байден уже обсудили вопрос о снятии этих ограничений.

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Париж попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщало, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что проведение военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.