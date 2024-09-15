Кремль пообещал не принимать решения по контрсанкциям в ущерб России

В ущерб себе в вопросах ограничения экспорта Москва действовать не будет, заявил Песков. Если Россия прекратит поставки титана на мировые рынки, то может потерять позиции, поэтому решения будут приниматься осторожно, указал он

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Любые решения насчет ограничений экспорта российского титана будут приниматься весьма осторожно в связи с возможными рисками, заявил представитель президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

Песков указал, что России нужно отвечать западным странам «на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес». По его словам, иногда такие контрсанкции могут приносить пользу: в качестве примера он привел эмбарго на покупку подовольственных товаров, введенное в ответ на волну санкций 2014 года. «Нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания», — считает пресс-секретарь президента.

Однако в вопросе ограничения экспорта стратегических товаров Москва будет действовать так, чтобы не нанести ущерб интересам страны, подчеркнул он.

«Все эти решения будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок достаточно конкурентный и беспощадный. Потеряв на нем позиции однажды, мы потратим десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие. И место нашей нефти займет другая нефть, и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения сохранять наши позиции», — сказал Песков.

О возможном ограничении экспорта титана упомянул на этой неделе президент Владимир Путин. «К нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже [ввести] определенные ограничения?» — сказал он и уточнил, что говорит о продукции, которую Россия в большом количестве экспортирует на мировой рынок. В качестве примера он перечислил уран, титан и никель. «Себе во вред только ничего не нужно делать», — добавил Путин.

«Взвешиваем за и против, последствия от этого, здесь нельзя рубить сплеча. Посмотрим, как пойдет дальше, но нельзя исключать никакие жесткие ответные меры», — рассказал позднее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.