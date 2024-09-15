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Война санкций ,  
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Кремль пообещал не принимать решения по контрсанкциям в ущерб России

Песков: в вопросе ограничения экспорта титана Россия будет действовать осторожно
Сюжет
Война санкций
В ущерб себе в вопросах ограничения экспорта Москва действовать не будет, заявил Песков. Если Россия прекратит поставки титана на мировые рынки, то может потерять позиции, поэтому решения будут приниматься осторожно, указал он
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Любые решения насчет ограничений экспорта российского титана будут приниматься весьма осторожно в связи с возможными рисками, заявил представитель президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

Песков указал, что России нужно отвечать западным странам «на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес». По его словам, иногда такие контрсанкции могут приносить пользу: в качестве примера он привел эмбарго на покупку подовольственных товаров, введенное в ответ на волну санкций 2014 года. «Нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания», — считает пресс-секретарь президента.

Однако в вопросе ограничения экспорта стратегических товаров Москва будет действовать так, чтобы не нанести ущерб интересам страны, подчеркнул он.

«Все эти решения будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок достаточно конкурентный и беспощадный. Потеряв на нем позиции однажды, мы потратим десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие. И место нашей нефти займет другая нефть, и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения сохранять наши позиции», — сказал Песков.

Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титана
Экономика

О возможном ограничении экспорта титана упомянул на этой неделе президент Владимир Путин. «К нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже [ввести] определенные ограничения?» — сказал он и уточнил, что говорит о продукции, которую Россия в большом количестве экспортирует на мировой рынок. В качестве примера он перечислил уран, титан и никель. «Себе во вред только ничего не нужно делать», — добавил Путин.

«Взвешиваем за и против, последствия от этого, здесь нельзя рубить сплеча. Посмотрим, как пойдет дальше, но нельзя исключать никакие жесткие ответные меры», — рассказал позднее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Россия — крупнейший производитель титана. Хотя титан добывают по всему миру, производство титановой губки, необработанного сырья, сосредоточено в России и Китае. По подсчетам Геологической службы США, из России поступает около 13% титана. На Россию также приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Российский титан в основном используется в производстве авиационных двигателей и шасси для больших самолетов, в связи с чем против наложения санкций на российский титан выступали крупнейшие авиакомпании, в частности, Airbus.

Важность титана заключается в ряде факторов. Он прочен, как сталь, но на 45% легче, а также более устойчив к теплу и коррозии. Титан подходит к использованию в разном производстве — от краски до имплантов для тела.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков титан запрет экспорта

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