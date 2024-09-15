Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»

По мнению Захаровой, Зеленский не является «главным игроком» в политике, а значит и комментировать его заявления нет смысла. Президент Украины рассказывал, что просит одобрения военного плана Киева у властей США

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Комментировать слова украинского президента Владимира Зеленского не имеет смысла в связи с тем, что им «играют», заявила ТАСС представитель российского МИДа Мария Захарова.

«За него играют, в него играют, на самом деле против него тоже играют. Поэтому комментировать надо не его [слова], а комментировать надо те шаги и действия, которые мы видим со стороны тех, кто, собственно говоря, и является главным игроком», — считает она.

Так Захарова прокомментировала слова президента Украины, который в прошлом месяце сказал о планах представить США «план победы» ВСУ.

«От [президента] Джо Байдена зависит успешность плана — дадут нам то или не дадут, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане», — пояснил тогда Зеленский. Он пояснил, что еще план передадут кандидатам на президентский пост — Камале Харрис и Дональду Трампу, а также конгрессу, поскольку от его решений тоже многое зависит в вопросе предоставления помощи.

По сведениям Bild, «план победы» Украины, который Зеленский представит США, включает в себя готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта. Прежде он не раз исключал возможность прекращения огня, полагая, что такая ситуация пойдет на пользу России.

Российский президент Владимир Путин предлагал начать переговоры при ряде условий, среди которых был вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от претензий на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия неоднократно давала понять, что открыта к диалогу для достижения своих целей и не хочет «вечной войны», но о передаче Украине новых регионов, которые вошли в состав России, не может быть и речи.