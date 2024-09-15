The Times рассказала, какие данные нужны Киеву для ударов Storm Shadow

У ВСУ возникли проблемы с ракетами Storm Shadow — для наведения им нужен либо сигнал GPS, либо картографические данные американских военных. Москва указывала, что использование западного оружия сравнимо с агрессией против России

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Британские ракеты Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS и засекреченной американской системы картографических данных, но российские системы радиоэлектронной борьбы успешно глушат GPS в зоне военной операции, пишет The Times со ссылкой на источник.

Ракеты, как поясняет издание, в условиях радиоэлектронных помех словно «продеваются сквозь игольное ушко». «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат его. Поэтому ему приходится использовать другой тип данных, который принадлежит американцам», — сказал собеседник. При этом США пока не давали официального одобрения на использование подобного оружия для ударов вглубь России. Источник издания говорит, что хотя президент США Джо Байден пока не склонен дать такое разрешение, он готов одобрить использование американских систем разведки и наведения для Storm Shadow.

Украинская армия помимо британских Storm Shadow рассчитывает использовать для ударов по дальним целям в России почти аналогичные французские ракеты SCALP, а также американские ATACMS.

Собственные картографические системы, применимые в том числе для наведения на цель без получения сигналов GPS или аналогичных систем спутникового позиционирования, разрабатываются в разных странах. Например, весной 2023 года стало известно, что Украина обратилась к Франции с просьбой предоставить данные, которые могли бы позволить украинской авиации и БПЛА действовать на сверхмалых высотах в Белоруссии — DTED (Digital Terrain Elevation Data). В системе DTED, схожей по своим функциям с цифровой картой, подробно описывается не только рельеф местности, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП или ветряки, а также выявленные средства ПВО. Стандарт DTED изначально был разработан в США.

Вопрос о снятии ограничений на применение западного оружия для ударов по России уже обсудили американский президент Джо Байден и британский премьер Кир Стармер. Как выяснила The Guardian, британское правительство приняло решение снять ограничение, но публично об этом пока не объявило. Объявление может быть сделано ближе к концу сентября, уточняет The Times.

Активные действия британской стороны New York Times связывает с неопределенностью вокруг результатов выборов президента США и продолжения американской помощи. Источники среди дипломатов объяснили, что Запад больше не может рассматривать долгосрочную американскую поддержку как нечто само собой разумеющееся, и потому конечная цель Британии — помочь Украине усилить свои будущие переговорные позиции.

Украина передала США список потенциальных целей для дальних ударов по России, среди них командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Российские власти подвергают резкой критике подобные дискуссии. Еще в июне президент Владимир Путин сравнивал возможность ударов западным оружием с агрессией против России и отмечал, что тогда Москва будет вправе поставлять свое оружие «в другие регионы мира». Осенью он предупредил, что решение, если оно будет принято, изменит саму природу конфликта Украины и России: «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».