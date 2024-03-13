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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о «невыгодном положении» ВСУ из-за российских систем РЭБ

NYT: ВСУ потеряли преимущество в дронах из-за новых российских систем РЭБ
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что в России создали превосходящие зарубежные аналоги комплексы РЭБ, еще в декабре сообщил Владимир Путин. По данным NYT, в настоящее время российские войска имеют преимущество благодаря таким системам
Фото: Минобороны России / ТАСС
Фото: Минобороны России / ТАСС

За последние месяцы Россия смогла обеспечить себе уверенное преимущество над Украиной в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных экспертов и украинских военных.

Как отмечает газета, «какое-то время» украинцы на линии фронта активно использовали беспилотники-камикадзе — «оружие казалось им эффективной альтернативой артиллерийским снарядам». Однако теперь улучшенные средства РЭБ российской армии «ставят Украину в невыгодное положение».

«В некоторые дни все идет гладко, в другие дни оборудование ломается, дроны хрупкие и возникают помехи», — рассказал один из украинских военных-операторов дронов.

По данным NYT, российские средства РЭБ сегодня более эффективны — они способны как подавлять украинские сигналы, так и вещать на их частотах. Вместе с этим российская армия демонстрирует лучшую координацию между своими подразделениями. Также Москве удалось наладить эффективное производство собственных беспилотников, отмечает газета.

Эксперт по военным беспилотникам из американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт заявил NYT, что обе стороны конфликта «быстро уловили ключевые разработки и тактику FPV своего противника», и в настоящее время эти технологии очень быстро совершенствуются.

«FPV играют для нас решающую роль, поскольку эти игрушки по сути представляют собой мобильную артиллерию, компенсирующую нехватку артиллерийских боеприпасов», — добавил один из опрошенных газетой операторов дронов из 63-й механизированной бригады ВСУ.

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О том, что Россия имеет преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе, еще летом сообщал спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат. «К сожалению, в этом плане <...> [ВС России] далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — отмечал Игнат.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в России создали новые комплексы РЭБ, которые превосходят зарубежные аналоги. Вместе с этим он пообещал разобраться с нехваткой таких систем линии фронта. «Да, их может не хватать где-то в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз проговорю: протяженность линии соприкосновения свыше 2 тыс. км. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек. Поэтому, конечно, где-то могут быть сбои», — отмечал глава государства. 

NYT узнала о «невыгодном положении» ВСУ из-за российских систем РЭБ
NYT узнала о «невыгодном положении» ВСУ из-за российских систем РЭБ

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
РЭБ беспилотники ВСУ Военная операция на Украине армия России
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