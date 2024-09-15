Коломойского лишили гражданства Кипра

В кипрском правительстве назвали Коломойского «лицом сомнительного характера» и заявили, что решение предоставить бизнесмену «золотой паспорт» в 2010 году вредит репутации республики

Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Правительство Кипра лишило гражданства восьмерых человек, в том числе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщила газета Philenews.

Коломойский получил «золотой паспорт» в обмен на инвестиции в 2010 году. При этом, по данным издания, бизнесмен не уведомил кипрские власти, что двумя годами ранее в России против него расследовали дело о неуплате налогов. В решении кипрского правительства говорится, что как до, так и после натурализации бизнесмен остается «лицом сомнительного характера», а предоставление ему гражданства создало большой риск для репутации республики.

Коломойский находится под стражей в Киеве. Власти Украины обвиняют его в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году. Помимо того, бизнесмена подозревают в заказном убийстве адвоката миллиардера и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

В 2014-м Коломойский был заочно арестован в России по обвинению в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. В марте 2024 года суд в Адыгее признал его экстремистом.

Помимо Коломойского, кипрского гражданствал лишились россиянин Максим Захарченко, египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем и члены их семей.

Кипр в 2020 году приостановил программу выдачи «золотых паспортов» из-за многочисленных злоупотреблений. Решению предшествовало расследование журналистов Al Jazeera, которые выяснили, что гражданство могли получить даже осужденные иностранцы и люди в розыске.