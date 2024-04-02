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Политика ,  
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Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тыс. на фоне давления ЕС

Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тыс. на фоне давления ЕС и США
В январе гражданство Антигуа и Барбуды можно было получить за инвестиции в размере $100 тыс.; с июня цена вырастет вдвое. Карибские страны обсуждали вопросы безопасности, связанные с «золотыми паспортами», с Евросоюзом и США

Четыре страны Карибского бассейна — Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда — согласились с 30 июня поднять минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны США и Европейского союза, пишет Bloomberg. Они также договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.

По состоянию на январь «золотой паспорт» Антигуа и Барбуды стоил $100 тыс.; чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, нужно сделать безвозвратный взнос в госфонд на сумму от $250 тыс.

«Золотые паспорта» дают их обладателям безвизовый доступ в Евросоюз, Великобританию и другие страны, поэтому пользуются высоким спросом. Согласно прошлогодней оценке ЕС, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные плюс Сент-Люсия), реализующие программы Citizenship by Investment (CBI, гражданство в обмен на инвестиции), предоставили гражданство как минимум 88 тыс. человек, большинство из них — китайцы, россияне и нигерийцы.

Кипр и Мальта забрали «золотые паспорта» у 45 россиян
Политика
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

Программы CBI приносят карибским странам более $579 млн в год; за ними внимательно следят европейские и американские регуляторы, которые обеспокоены из-за обхода иммиграционного контроля и роста преступности. Организации экономического сотрудничества и развития предупредила, что программы могут помочь «совершать масштабные мошенничества и отмывать доходы от преступной деятельности и коррупции».

Кара Доэрти, управляющий директор компании Apex Capital Partners, заявила агентству, что спрос на карибские паспорта стремительно растет. По ее словам, за первые два месяца года интерес к ним  увеличился почти на 300%.

В январе Bloomberg сообщал, что представители пяти стран Карибского бассейна встречались с чиновниками из Европы и США и обсуждали вопросы безопасности, связанные с «золотыми паспортами». Ранее эти государства перестали предоставлять гражданство россиянам и белорусам из-за военных действий на Украину; несмотря на это, Великобритания отменила безвизовый режим с Доминикой и несколькими другими странами по соображениям безопасности.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
карибский бассейн Сент-Китс и Невис Антигуа и Барбуда Доминика паспорт гражданство
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