Премьер Румынии призвал ЕС подумать о шагах в случае победы России

Премьер Румынии Чолаку считает, что Евросоюзу нужно продумать меры на случай победы России в конфликте на Украине, в частности ввести полное эмбарго на поставки российского газа и продукции. Путин называл победу России неизбежной

Марчел Чолаку (Фото: Janine Schmitz / Global Look Press)

Евросоюзу необходимо задуматься о мерах, которые он будет принимать в случае победы России в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standard.

По его мнению, правильным шагом был бы полный запрет на поставки российского газа или российских товаров.

«Есть очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно небольшим комфортом, и тем, что происходит в Украине. Необходимо также иметь в виду, что на самом деле произойдет, если Российская Федерация победит. <...> Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ в течение определенного периода времени будут выше», — сказал Чолаку.

Говоря о падении обломков дронов, которые румынские власти идентифицировали как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине, на берегу Дуная на территории Румынии, премьер страны рассказал, что Бухарест принимает меры по этому вопросу. Обломки беспилотников находили уже трижды, МИД Румынии два раза выражал протест российскому поверенному.

«Мы внедрим систему предупреждения о беспилотниках в приграничных районах, чтобы население Румынии было гораздо быстрее и лучше информировано. НАТО также вовлечено», — сообщил он.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел 11 пакетов санкций против России, в том числе запретил экспорт угля, морские поставки нефти и нефтепродуктов. Также европейские страны ввели потолок цен на российский газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении независимости от российского газа. Тем не менее, Россия остается одним из крупнейших поставщиков СПГ, например, в Испанию.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера 8 сентября заявила, что Евросоюз в краткосрочной перспективе не собирается запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом она допустила, что «рано или поздно, если что-то не изменится в России и на Украине», то запрет введут.

Президент Владимир Путин называл победу России в конфликте неизбежной.