В Испании заявили об отсутствии у ЕС планов запрещения СПГ из России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Евросоюз в краткосрочной перспективе не собирается запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера в интервью Reuters.

«Существует чувство нехватки и страха», — сказала она. При этом министр допустила, что «рано или поздно, если что-то не изменится в России и на Украине», то запрет введут.

Сейчас Еврокомиссия и ее члены хотят посмотреть, «как будут развиваться события привычным путем, чтобы избежать дополнительной турбулентности», — сказала Рибера.

Министр добавила, что правительство Испании рассматривало способы остановить импорт СПГ, но не смогло найти никаких юридических оснований для запрета без согласования с руководством ЕС.

Вместо этого испанские власти попросили компании не заключать новые контракты о поставках российского СПГ и организовать большую прозрачность по источникам поставок СПГ.

Испания все больше полагается на российский природный газ, хотя общий объем ее импорта падает, следует из правительственных данных, которые приводит Reuters. Доля российского газа в общем объеме импорта (Испания полностью полагается на иностранный газ) выросла до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

После введения санкций против России европейские страны ввели потолок цен на российский газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах.

По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Bloomberg писал, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.