Мэр Новой Каховки рассказал о последствиях удара ВСУ из «Ольхи»

Утренний удар по Новой Каховке был нанесен, предположительно, из РСЗО «Ольха» ракетой с «поражающими элементами», заявил мэр города. В результате удара погиб один человек, 15 пострадали. Повреждены четыре многоквартирных дома

РСЗО «Ольха» (Фото: Wikimedia Commons)

Удар по Новой Каховке утром 15 сентября был нанесен ракетой, выпущенной, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха», заявил мэр города Владимир Леонтьев.

«В Новой Каховке после прилета вражеской «Ольхи», предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, еще 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть», — сказал Леонтьев (цитата по ТАСС).

В его видеообращении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа, Леонтьев сообщил, что ударившая по городу ракета содержала «поражающие элементы» из вольфрама. По предварительным данным оперштаба, ракета была иностранного производства, добавили в администрации.

В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 получили ранения. В Минздраве Херсонской области уточнили, что одного пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу, остальным 14 пациентам оказывается амбулаторная помощь. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018 года. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение. Технические характеристики комплекса не раскрывались, однако, по данным из открытых источников, дальность полета ракет для «Ольхи» колеблется в диапазоне от 70 до 120 км. Украинский военный эксперт Олег Жданов осенью прошлого года рассказывал, что у конструкторского бюро «Луч» есть наработки для увеличения дальности полета снаряда до 180 и 200 км.

Администрация Херсонской области сочла последствием удара из «Ольхи» разрушение плотины Каховской ГЭС в начале июня. В результате обрушения оказались затоплены населенные пункты на обоих берегах реки (правый контролирует Украина, а левый — Россия). Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

Глава региона Владимир Сальдо в конце августа объявил о начале проектных работ по восстановлению ГЭС. Он подчеркивал, что в ближайшее время ее не восстановят. Стоимость работ Сальдо оценивал в 200 млрд руб., а сроки — в полтора — два года.