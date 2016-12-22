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На вооружение украинской армии взяли новый ракетный комплекс «Ольха»
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На вооружение украинской армии взяли новый ракетный комплекс «Ольха»
Политика, 18:39
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На вооружение украинской армии взяли новый ракетный комплекс «Ольха»
Фото: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Ракетный комплекс «Ольха» взят на вооружение украинской армии, скоро начнется его серийное производство. Об этом сообщается на странице кабинета министров Украины в Facebook.

Разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро «Луч», по словам экспертов, поставки в войска начнутся в середине 2019 года. В кабмине подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны» при помощи нового комплекса.

Разработка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» с корректируемым боеприпасом стартовала в январе 2016 года и была завершена в мае 2018 года. Система разработана на основе советской РСЗО «Смерч».

Испытания «Ольхи» прошли в апреле и декабре 2017 года, все они завершились успехом. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для «Ольхи» начнется в конце 2018 — начале 2019 года.

В апреле 2018 года при проведении очередных государственных испытаний Турчинов заявил, что «Ольха» по всем показателям превосходит российскую систему «Смерч».

Теги: «Ольха» , РСЗО , Украина
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