В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ

В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ

Фото: Яндекс.Карты

В Новой Каховке Херсонской области после артиллерийского удара ВСУ произошел пожар в детском саду «Золотая рыбка», сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.

Удар пришелся по соседнему дому. Его крыша загорелась, а от разлетевшихся осколков возгорание произошло и на территории детсада, уточнили в администрации.

При обстреле никто не пострадал, к тушению огня приступили пожарные.

Накануне вечером в Новой Каховке произошел взрыв в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия».



Людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет.



Представитель администрации сообщил, что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником. Днем ранее в этом помещении глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.