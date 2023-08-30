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В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ

В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Новой Каховке Херсонской области после артиллерийского удара ВСУ произошел пожар в детском саду «Золотая рыбка», сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.

Удар пришелся по соседнему дому. Его крыша загорелась, а от разлетевшихся осколков возгорание произошло и на территории детсада, уточнили в администрации.

При обстреле никто не пострадал, к тушению огня приступили пожарные.

Накануне вечером в Новой Каховке произошел взрыв в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия».

Людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет.

Представитель администрации сообщил, что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником. Днем ранее в этом помещении глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.

Теги
Новая Каховка обстрел ВСУ
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