В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ
В Новой Каховке Херсонской области после артиллерийского удара ВСУ произошел пожар в детском саду «Золотая рыбка», сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.
Удар пришелся по соседнему дому. Его крыша загорелась, а от разлетевшихся осколков возгорание произошло и на территории детсада, уточнили в администрации.
При обстреле никто не пострадал, к тушению огня приступили пожарные.
Накануне вечером в Новой Каховке произошел взрыв в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия».
Людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет.
Представитель администрации сообщил, что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником. Днем ранее в этом помещении глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.