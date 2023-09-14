Шольц сравнил поставки оружия Украине с операцией НАТО в Югославии

Шольц сравнил военную помощь Украине с операцией НАТО в Югославии в 1999-м, отметив, что это было первым случаем, когда Германия в такой ситуации использовала собственное вооружение

Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Военная помощь Украине для Германии сопоставима с участием в операции НАТО «Союзная сила» в Югославии в 1999 году, поскольку тогда Берлин впервые в современной истории использовал в такой ситуации собственное вооружение. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в подкасте Cosmo.

«Это первый случай, когда Германия решила, что войдет в такую ситуацию со своей собственной военной техникой», — отметил Шольц, говоря об операции в Югославии (цитата по Presseportal).

Он назвал это «первым поворотным моментом».

С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО в рамках военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) ежедневно наносили удары по городам Сербии. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. были ранены. Еще свыше 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН. В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка проводилась для защиты гражданского населения и скорейшего свержения президента Югославии Слободана Милошевича.

В феврале прошлого года, за неделю до начала российской военной операции на Украине, Шольц поспорил о действиях НАТО в Югославии с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент назвал бомбардировки городов Сербии войной, развязанной как раз блоком НАТО. «Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать», — заметил Шольц. Путин в ответ сказал, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Германия после начала боевых действий на Украине предоставляет Киеву вооружение. В последнее время обсуждается поставка крылатых ракет Taurus, которые в случае предоставления их ВСУ станут самыми дальнобойными на их вооружении. В бундестаге обвиняют Шольца в блокировании этого шага. Канцлер ФРГ допускал поставку ракет Украине, однако высказывал опасения, что Киев будет их использовать для ударов по территории России.

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Россия осуждает поставки вооружений Украине и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.