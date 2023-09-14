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Шольц сравнил поставки оружия Украине с операцией НАТО в Югославии

Шольц сравнил военную помощь Украине с операцией НАТО в Югославии в 1999-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц сравнил военную помощь Украине с операцией НАТО в Югославии в 1999-м, отметив, что это было первым случаем, когда Германия в такой ситуации использовала собственное вооружение
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Военная помощь Украине для Германии сопоставима с участием в операции НАТО «Союзная сила» в Югославии в 1999 году, поскольку тогда Берлин впервые в современной истории использовал в такой ситуации собственное вооружение. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в подкасте Cosmo.

«Это первый случай, когда Германия решила, что войдет в такую ситуацию со своей собственной военной техникой», — отметил Шольц, говоря об операции в Югославии (цитата по Presseportal).

Он назвал это «первым поворотным моментом».

С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО в рамках военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) ежедневно наносили удары по городам Сербии. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. были ранены. Еще свыше 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка проводилась для защиты гражданского населения и скорейшего свержения президента Югославии Слободана Милошевича.

В феврале прошлого года, за неделю до начала российской военной операции на Украине, Шольц поспорил о действиях НАТО в Югославии с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент назвал бомбардировки городов Сербии войной, развязанной как раз блоком НАТО. «Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать», — заметил Шольц. Путин в ответ сказал, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Германия после начала боевых действий на Украине предоставляет Киеву вооружение. В последнее время обсуждается поставка крылатых ракет Taurus, которые в случае предоставления их ВСУ станут самыми дальнобойными на их вооружении. В бундестаге обвиняют Шольца в блокировании этого шага. Канцлер ФРГ допускал поставку ракет Украине, однако высказывал опасения, что Киев будет их использовать для ударов по территории России.

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Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Россия осуждает поставки вооружений Украине и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Олаф Шольц Югославия военная помощь
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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